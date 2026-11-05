Lý do toàn bộ điện thoại Trung Quốc bị đại lý gỡ khỏi kệ hàng

Kệ trưng bày của nhiều hãng Trung Quốc tại đại lý trống trơn vào chiều 4/11. Ảnh: T.V.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số điểm bán của các đại lý phân phối smartphone bất ngờ gỡ nhiều máy trưng bày và sản phẩm trên kệ hàng trong chiều ngày 4/11. Nhóm thiết bị bị ảnh hưởng là các máy đến từ thương hiệu Trung Quốc gồm Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor, Tecno, Meizu…

Hành động được thực hiện trong thời gian ngắn, đến đêm cùng ngày, sản phẩm đã được trả về nguyên trạng như ban đầu. Đồng thời, việc kinh doanh thực tế chưa có ảnh hưởng.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, các đại lý đã triển khai biện pháp kiểm tra khi có nhiều bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc dữ liệu trên phần mềm thời tiết của nhiều dòng máy của hãng Trung Quốc, chứa thông tin sai sự thật, vi phạm chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, không phải toàn bộ thiết bị đều có chung vấn đề.

Tối 4/11, Xiaomi, Honor lên tiếng xác nhận sự việc. Hai nhà sản xuất cho biết sự cố đến từ “phần mềm/dịch vụ bên thứ 3”. Các hãng đã nhanh chóng xử lý để loại bỏ dữ liệu vi phạm chủ quyền khi người dùng tìm kiếm. Đồng thời, họ tiếp tục các biện pháp theo dõi và khắc phục.

Mặt khác, không phải toàn bộ điện thoại Trung Quốc bán chính hãng tại Việt Nam đều chứa thông tin vi phạm. Ví dụ, máy Oppo dùng một nền tảng dữ liệu khác cung cấp cho phần mềm thời tiết, vẫn cho ra kết quả đúng với chủ quyền lãnh thổ.

Thực tế, các dòng bị cung cấp thông tin sai lệch đều dùng dịch vụ thời tiết từ AccuWeather. Đây là hãng công nghệ khí tượng của Mỹ, thành lập năm 1962, có trụ sở tại Pennsylvania. Nền tảng này cung cấp thông tin thời tiết, dự báo khí tượng và cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, dữ liệu vị trí, bản đồ của AccuWeather được lấy từ MapBox, vốn xây từ nền OpenStreetMap. Nền tảng bản đồ “mở” này tập hợp dữ liệu đóng góp từ người dùng toàn cầu. Do vậy, nó có thể bị ảnh hưởng bởi các đợt cập nhật, thao túng.

Tuy vấn đề trên các dòng điện thoại Trung Quốc tạm được xử lý, AccuWeather, OpenStreetMap vẫn còn hiển thị nhiều địa điểm sai lệch thực tế, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.