Lý do tòa tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ 'trùm xe sang' Phan Công Khanh chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/9, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Công Khanh (SN 1994, còn gọi là Khanh Super); Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (SN 1996, quê tỉnh An Giang) về cùng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Bị cáo Phan Công Khanh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tại phiên tòa, khi được hỏi có ý kiến gì về việc bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo Phan Công Khanh thừa nhận bị truy tố đúng người, đúng tội.

Theo bị cáo Khanh, khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper), Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có bàn bạc và góp vốn chung đề mở công ty. Do việc kinh doanh không thuận lợi, thua lỗ nên bị cáo cung Vấn và Pha nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối với chiếc xe McLaren của bà Lương Ngọc Thủy H., Khanh khai khi bà H. gửi bị cáo bán, bị cáo đã nói dối bà H. để có được giấy tờ xe bản gốc. Việc đem chếc xe này đi cầm cố là ý định của Khanh, Vấn và Pha, nhưng bị cáo Khanh khẳng định không biết Pha cầm chiếc xe cho ai và bản thân cũng không sử dụng số tiền 1,96 tỷ đồng (cầm cố 2 tỷ đồng và người cầm cố thu lãi trước 40 triệu đồng).

"Số tiền 1,96 tỷ đồng này được Pha chuyển cho Vấn để thực hiện các công việc", bị cáo Khanh trả lời trước tòa.

Cùng lời khai với Khanh, bị cáo Mohamach Da Pha cho biết đã chuyển số tiền 1,96 tỷ đồng cho Khanh, nhưng chính Khanh là người chỉ đạo chuyển tiền vào tài khoản do Khanh chỉ định.

Cũng theo bị cáo Pha, người nhận cầm cố chiếc ô tô McLaren của bà H. sau đó giải ngân thêm 1 tỷ đồng cho Pha và Pha chuyển toàn bộ cho Huỳnh Xuân Vấn.

Đối với xe ô tô Mercedes G800 Brabus biển số 68A-273.xx của ông Lê Hoài P., bị cáo Khanh cho rằng xe này là Khanh thuê của ông P. để trưng bày. Sau khi hết thời gian thuê, chính Vấn là người bàn bạc để bán chiếc xe này nhằm trả nợ. Khanh đồng ý.

Bị cáo Khanh thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối về việc ô tô Mercedes G800 Brabus biển số 68A-273.xx đã được cửa hàng của Khanh mua lại với giá 24 tỷ đồng, nhằm rao bán lại. Ông Hữu Ph. đồng ý mua lại chiếc xe này với giá 24,5 tỷ đồng, tuy nhiên việc mua bán này do Vấn thực hiện chứ Khanh không biết.

Tòa hỏi về số tiền bán chiếc xe, Khanh cho biết không biết số tiền hiện ở đâu và ai đang giữ.

Cũng trong quá trình xét hỏi, chủ tọa thông báo đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Huỳnh Xuân Vấn (Vấn là bị cáo đang bị truy nã). Nội dung đơn thể hiện việc Vấn thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mang chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của bà L.N.T.H. đi cầm cố.

Với chiếc xe Brabus G800 của ông Hoài P., bị cáo Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.

Cũng theo chủ tọa phiên tòa, nội dung đơn của mẹ bị cáo Vấn gửi đến tòa còn thể hiện bị cáo Vấn thừa nhận mình là đồng sở hữu Công ty Khanh Super nên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại. Đồng thời bị cáo Vấn bày tỏ sự hối hận về những gì đã thực hiện.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Như đã thông tin, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, đặt trụ sở tại Quận 1 (cũ), Tp.HCM. Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%, Khanh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm Phó Giám đốc, còn Mohamach Da Pha là cộng tác viên. Do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn đã bàn bạc và chiếm đoạt ô tô hiệu McLaren trị giá hơn 7,1 tỷ đồng của chị Lương Ngọc Thủy H. nhằm để trả nợ. Ngoài ra, Khanh và Vấn còn bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối việc công ty K-Supper đã mua lại xe ô tô hiệu Mercedes G800 Brabus với giá 24 tỷ đồng, khiến ông Hữu Ph. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỷ đồng. Khi đã thanh toán tiền, Khanh và vấn tìm cách né tránh, không bàn giao xe cho ông Hữu Ph. nên ông này đã tìm hiểu và biết mình bị chiếm đoạt tài sản nên tố cáo hành vi của Khanh và Vấn. Đối với Mohamach Da Pha, bị cáo này đã lợi dụng việc mượn ô tố của người khác để đi lại, nhưng sau đó mang đi cầm cố để lấy 1 tỷ đồng đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Bị cáo Pha cũng bị cáo buộc đã giúp sức cho Khanh và Vấn trong hai phi vụ chiếm đoạt tiền tỷ nói trên.