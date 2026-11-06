Lý do tòa hoãn xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Ngày 6/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ án.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Cựu Thứ trưởng bị tòa sơ thẩm xử phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Hoan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan giữ nguyên nội dung kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và cung cấp một số tình tiết giảm nhẹ mới.

Theo đó, cựu Thứ trưởng có đơn của đơn vị thể hiện bị cáo có nhiều đóng góp cho công tác cứu trợ người già trẻ em, hỗ trợ mổ tim, tặng quà nhiều gia đình chính sách tại Thanh Hóa; có trường học ở Thanh Hóa cũng như nhiều trường học và một mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thanh Hóa có đơn kiến nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan.

Một số bị cáo khác cũng cung cấp thêm giấy tờ liên quan đến gia đình có công; có đơn vị gửi văn bản xin giảm nhẹ; nộp giấy tờ công đức...

Cả 10 bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, sau khi được HĐXX giải thích về nội dung kháng cáo, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trên cơ sở đó, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Mạnh Hùng thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nghiêm Quốc Hưng.

Một bị cáo khác trình bày đến khi ra tòa mới hay gia đình mời luật sư bào chữa. Song luật sư này không có mặt tại tòa do gia đình có việc và đã có đơn xin hoãn phiên tòa.

Trước những diễn biến trên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến tháng 5-2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; bị cáo Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ LĐ-TB&XH) đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí hơn 30 tỉ đồng để được cấp Giấy phép và cấp Phiếu trả lời cho các công ty.

Các bị cáo đã có 2 hành vi vi phạm pháp luật liên quan giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).