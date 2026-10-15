Lý do tiếp viên hàng không thường đeo khăn cổ

Đồng phục mới của Korean Air gây sốt mạng xã hội với khăn cổ và kép tóc trông như trâm cài đầu. Ảnh: Koreajoongang Daily.

Trong những chuyến bay, khăn cổ là phụ kiện quen thuộc trên đồng phục của nhiều nữ tiếp viên. Với màu sắc, họa tiết và cách thắt đa dạng, chiếc khăn vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa góp phần định hình hình ảnh thương hiệu của hãng hàng không.

Theo trang thông tin về hàng không Executive Flyers, khi phụ nữ bắt đầu làm tiếp viên trong ngành hàng không thương mại vào thập niên 1930, họ thường là những y tá đã qua đào tạo. Đồng phục thời đó chịu ảnh hưởng từ trang phục ngành y, gồm áo choàng và mũ trắng.

Phải đến thập niên 1960, khăn cổ mới bắt đầu xuất hiện trong đồng phục tiếp viên, chủ yếu vì yếu tố thẩm mỹ. Phụ kiện này tạo điểm nhấn về màu sắc, giúp trang phục thêm thanh lịch mà không tốn nhiều chi phí sản xuất.

Dù không phải phụ kiện phổ biến của tiếp viên trong những ngày đầu ngành hàng không phát triển, khăn cổ vẫn gợi nhắc hình ảnh phi công thời kỳ sơ khai. Khi máy bay còn sử dụng buồng lái mở, phi công thường quàng khăn để giữ ấm cổ, hạn chế ma sát do gió và tránh tiếp xúc với khí thải động cơ.

Tiếp viên hàng không của Korean Air (phải) và Asiana Airlines tại nhà ga số 2, sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Mỗi hãng quy định riêng về màu sắc và kiểu dáng khăn cổ dành cho nữ tiếp viên. Ảnh: JoongAng Ilbo.

Tuy nhiên, mục đích ban đầu của khăn cổ trong đồng phục tiếp viên vẫn chưa được xác định rõ. Theo Travelnews, trang tin du lịch của Thụy Sĩ, ông Steve Broghammer, phụ trách truyền thông của Kapers, công đoàn nhân viên khoang hành khách tại Thụy Sĩ, cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy khăn chủ yếu được sử dụng như một phụ kiện thiết kế, tương tự cà vạt của tiếp viên nam.

Khăn giúp tạo sự thống nhất cho đồng phục, thể hiện màu sắc, giá trị và phong cách riêng của hãng, qua đó tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Trong quá khứ, phụ kiện này còn có thể giúp tránh gió lùa, giữ ấm hoặc phục vụ một số nhu cầu vệ sinh trong quá trình làm việc.

Ngày nay, yếu tố hình ảnh được chú trọng hơn, còn những công dụng thực tế chủ yếu được nhắc đến như cách tận dụng khăn trong những tình huống cụ thể. Ngoài mục đích thẩm mỹ, khăn cổ còn có thể được dùng làm thắt lưng, dây buộc đồ, dây buộc tóc hoặc băng thấm mồ hôi. Khi tay cầm hành lý bị hỏng, khăn có thể được dùng để buộc tạm.

Trong trường hợp có người bị chảy máu hoặc bong gân, phụ kiện này cũng có thể được tận dụng làm băng quấn tạm thời. Khăn còn có thể giúp che hình xăm nếu quy định đồng phục của hãng yêu cầu.

Các nữ ứng viên trong buổi tuyển dụng tiếp viên hàng không của Hainan Airlines tại Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên không phải tiếp viên nào cũng đeo khăn cổ. Cách sử dụng phụ kiện này phụ thuộc vào định hướng thiết kế đồng phục của từng hãng, từ phong cách cổ điển, hiện đại đến tối giản.

Một số hãng yêu cầu tiếp viên đeo khăn, trong khi những hãng khác cho phép tự lựa chọn hoặc đã loại bỏ phụ kiện này khỏi đồng phục. Tại một số nơi, tiếp viên còn được quyền quyết định có đeo khăn hay không và cách thắt.

Cách sử dụng khăn cũng khác nhau giữa các khu vực trên thế giới. Ở một số nơi, phụ kiện này được quy định chặt chẽ, đôi khi kết hợp với mũ hoặc các phụ kiện đội đầu. Tại những nơi khác, khăn được sử dụng linh hoạt hơn như một điểm nhấn thời trang.

Theo Travelnews, cách các hãng hàng không sử dụng khăn cổ chịu ảnh hưởng của định hướng thương hiệu, chuẩn mực văn hóa khu vực và quan điểm về đồng phục trung tính giới. Một số hãng cho phép nữ tiếp viên lựa chọn cà vạt, nhưng khăn cổ thường không phải lựa chọn dành cho nam tiếp viên, ít nhất tại các hãng hàng không Thụy Sĩ.

Đồng phục đặc trưng của tiếp viên hàng không Emirates với mũ đỏ và dải khăn voan trắng buông từ mũ. Ảnh: Reuters.