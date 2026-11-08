Lý do tiêm kích MiG-35 là 'hàng hiếm' trong biên chế không quân Nga

Dù được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ chiến đấu cơ chủ lực mới thay thế cho các đàn anh MiG-29 đã lớn tuổi, thực tế triển khai tiêm kích MiG-35 lại khiêm tốn hơn nhiều so với tiềm năng.

Theo các dữ liệu từ giới quan sát quân sự quốc tế và báo chí Nga, số lượng tiêm kích MiG-35 hiện hoạt động trong biên chế Không quân Nga chỉ đếm trên đầu ngón tay, ước tính chưa vượt quá hai chục chiếc kể từ khi bắt đầu những lô giao hàng đầu tiên vào giai đoạn cuối thập niên 2010.

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ học thuyết quân sự tổng thể của Bộ Quốc phòng Nga, vốn dành sự ưu tiên tuyệt đối cho các dòng chiến đấu cơ hạng nặng tầm xa do tập đoàn Sukhoi phát triển như tiêm kích Su-35 hay tiêm kích bom Su-34.

Các nhà hoạch định quân sự Moscow từ lâu đã đánh giá cao các dòng máy bay có bán kính chiến đấu rộng, mang được lượng vũ khí khổng lồ và phù hợp với diện tích lãnh thổ trải dài rộng lớn của đất nước.

Chính điều này đã khiến phân khúc tiêm kích hạng trung như MiG-35 không phải là ưu tiên hàng đầu trong các gói mua sắm quy mô lớn.

Bên cạnh yếu tố học thuyết, những khó khăn về nguồn ngân sách quốc phòng trong các giai đoạn biến động kinh tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô sản xuất hàng loạt của tập đoàn Mikoyan.

Khi nguồn lực tài chính bị thắt chặt, ưu tiên phân bổ ngân sách thường được dồn cho việc hiện đại hóa các dòng vũ khí chiến lược hạt nhân, lực lượng phòng không mặt đất tầm xa và duy trì phi đội máy bay hạng nặng xương sống.

Dẫu vậy, trong bối cảnh các hình thái chiến tranh hiện đại xuất hiện nhiều biến động, việc sở hữu một số lượng nhỏ tiêm kích MiG-35 vẫn mang ý nghĩa thử nghiệm và duy trì năng lực công nghệ cốt lõi cho ngành công nghiệp hàng không quân sự nước nhà.