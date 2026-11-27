Theo Thời báo Phố Wall (WSJ), Chính phủ Mỹ vừa cập nhật quy định kiểm soát xuất khẩu nhằm đóng lỗ hổng pháp lý từng cho phép doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận hợp pháp khoảng 25% năng lực tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua việc thuê từ xa chip Nvidia đặt tại nước ngoài, chủ yếu ở Malaysia.

Động thái này không chỉ chặn quyền tiếp cận phần cứng của Trung Quốc mà còn mở đường để lượng chip Nvidia đang vận hành tại Đông Nam Á chuyển sang phục vụ các doanh nghiệp Mỹ, nhóm công ty đang gặp nhiều trở ngại về hậu cần và thủ tục khi xây dựng thêm trung tâm dữ liệu trong nước. Song song đó, Washington điều thêm nhân viên thực thi kiểm soát xuất khẩu tới các đại sứ quán để ngăn chặn buôn lậu chip.

Hiệu quả của chính sách phụ thuộc lớn vào mức độ giám sát thực tế của Washington, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump hỗ trợ Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia bất chấp sự phản đối từ một số nghị sĩ lưỡng đảng. Trước những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ của ông Huang với một cá nhân bị tình nghi liên quan đến tình báo Trung Quốc và đường dây buôn lậu chip, giới chức Mỹ được dự báo sẽ tập trung bịt chặt lỗ hổng này.

"Chỉ cần các quy định được thực thi ở mức độ vừa phải, đây vẫn là một thay đổi rất lớn", ông Chris Miller, giáo sư Đại học Tufts và tác giả cuốn sách Chip War, nhận định. Kết quả sẽ dần rõ nét trong ba tháng tới tại Malaysia khi giới chức Mỹ bắt đầu xác minh chủ sở hữu thực tế của các lô chip Nvidia.

Truyền thông đưa tin Nvidia yêu cầu các đối tác sản xuất ngừng vận chuyển máy chủ tích hợp chip AI của hãng đến 4 quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: Adobe Stock

Bịt lỗ hổng thuê chip từ xa

Nhiều năm qua, Washington tìm cách hạn chế Trung Quốc tiếp cận bán dẫn tiên tiến bằng cách cấm xuất khẩu máy móc sản xuất chip và ngăn Nvidia bán trực tiếp dòng sản phẩm cao cấp sang thị trường này. Tuy nhiên, tháng 5/2025, chính quyền ông Trump đình chỉ một quy định kiểm soát xuất khẩu ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực tính toán từ chip Nvidia qua các trung tâm dữ liệu nước ngoài.

Theo báo cáo tháng 10 của Viện Tiến bộ (Institute for Progress), hình thức truy cập từ xa cung cấp khoảng 24% năng lực tính toán AI của Trung Quốc. Đông Nam Á là điểm tập kết lớn nhất của hoạt động này, đặc biệt tại Malaysia nhờ hạ tầng trung tâm dữ liệu phát triển và chính sách cởi mở.

Ngày 19/11, Mỹ ban hành quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài sở hữu phần cứng Nvidia phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại trước khi cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê lượng năng lực tính toán đáng kể, đồng thời siết chặt xuất khẩu chip tiên tiến sang 5 quốc gia, trong đó có Malaysia. Khác với thông lệ chỉ áp dụng cho lô hàng tương lai, quy định lần này hồi tố cả các hợp đồng đang có hiệu lực.

Các đơn vị đang cho khách hàng Trung Quốc thuê năng lực tính toán từ chip Nvidia diện hạn chế có 90 ngày (đến tháng 2/2027) để xin giấy phép của Mỹ hoặc chấm dứt dịch vụ. Nếu vi phạm, họ đối mặt với án phạt tiền, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị đưa vào danh sách đen thương mại.

"Đây là bước đi quan trọng nhằm lấp lỗ hổng né kiểm soát chip qua hình thức truy cập AI từ xa", ông Kevin Kurland, cựu quan chức thực thi chính sách của Bộ Thương mại Mỹ, đánh giá.

Chỉ cần các quy định được thực thi ở mức độ vừa phải, đây vẫn là một thay đổi rất lớn. Chris Miller, Giáo sư Đại học Tufts, tác giả cuốn sách Chip War

Quy định có ngoại lệ cho các dịch vụ mạng xã hội và hoạt động thương mại thông thường không đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là nhiều khách hàng Trung Quốc thuê hạ tầng tại Malaysia như Alibaba hay ByteDance (công ty mẹ TikTok) vừa kinh doanh thương mại vừa phát triển các mô hình AI tiên tiến.

Giới quan sát dự báo các trung tâm dữ liệu Đông Nam Á có khách hàng Trung Quốc sẽ rất khó được cấp phép, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn trước khoảng 6 tháng của mô hình AI Mỹ.

Tác động thị trường đã lập tức xuất hiện. Một ngày sau khi quy định có hiệu lực, chi nhánh tại Malaysia của Damac (nhà vận hành trung tâm dữ liệu trụ sở tại Dubai) chấp nhận mất tiền đặt cọc để hủy thỏa thuận mua đất trị giá 49 triệu USD vừa công bố trước đó bốn ngày.

Nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Damac là đơn vị cung cấp hạ tầng tính toán chip Nvidia cho Alibaba. Đến ngày 26/11, Nvidia cũng thông báo tới các đối tác sản xuất về việc tạm dừng giao máy chủ tích hợp chip của hãng tới Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Trụ sở Alibaba tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Tăng nhân lực chống buôn lậu

Ngoài thuê từ xa, buôn lậu là kênh cung cấp khoảng 22% năng lực tính toán AI cho Trung Quốc trong năm nay, theo ước tính của Viện Tiến bộ. Trước thực trạng lực lượng giám sát tại các đại sứ quán Mỹ quá mỏng - chỉ có 8 nhân viên trên toàn cầu vào năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã tăng ngân sách để nâng đội ngũ này lên 20 người vào cuối năm nay và dự kiến đạt 65 người vào cuối năm 2027.

Tại Đông Nam Á, nơi hiện chỉ có một nhân viên đặt tại Singapore, Bộ Thương mại Mỹ đang bổ sung nhân sự cho Malaysia và Thái Lan. Lực lượng này trực tiếp kiểm tra đột xuất các trung tâm dữ liệu và kho hàng để xác minh tính hợp pháp của thiết bị. Các doanh nghiệp và chính quyền sở tại thường hợp tác nhằm tránh bị đưa vào danh sách đen hoặc mất cơ hội làm ăn với đối tác Mỹ.

Hoạt động kiểm tra thực địa từng giúp Washington phanh phui nhiều đường dây lớn. Theo cáo trạng vụ án tháng 12/2025, khi nhân viên Mỹ đến kiểm tra một kho hàng tại Đông Nam Á, doanh nghiệp sở tại đã dẫn người này đi xem các máy chủ giả được dán nhãn bóc từ thiết bị thật. Cơ quan điều tra xác định công ty này đã mua ít nhất 510 triệu USD máy chủ tích hợp chip Nvidia rồi chuyển lậu sang Trung Quốc.

Doanh nghiệp Mỹ có cơ hội tiếp quản hạ tầng

Hơn 30 tỷ USD đã được rót vào ngành trung tâm dữ liệu tại Malaysia và các nước lân cận, phần lớn để phục vụ các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, ByteDance và Tencent. Khi giấy phép của Mỹ bị siết chặt, các nhà vận hành hạ tầng trong khu vực buộc phải tìm khách hàng thay thế, và các tập đoàn công nghệ Mỹ là lựa chọn khả dĩ nhất.

"Chỉ các doanh nghiệp Mỹ mới đủ khả năng hấp thụ quy mô nhu cầu lớn mà khách hàng Trung Quốc để lại", ông James Chai, nhà nghiên cứu tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), nhận định.

Giới trong ngành dự báo các nhà vận hành Đông Nam Á có thể phải giảm giá thuê để lấp đầy công suất, tận dụng các điều khoản chấm dứt hợp đồng đã cài sẵn phòng trường hợp chính sách xuất khẩu của Mỹ thay đổi.

Nhiều doanh nghiệp khu vực đang chủ động chuyển hướng. Công ty điện toán đám mây Aolani (trụ sở tại Singapore), đơn vị đang nắm giữ lượng phần cứng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD và có khách hàng lớn là ByteDance, đã ký hợp đồng với công ty AI FriendliAI (San Francisco) từ tháng 9. Aolani đặt mục tiêu nâng tỷ trọng khách hàng Mỹ lên tối thiểu 70% vào giữa năm 2027.

"Chúng tôi kỳ vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ nhận ra Đông Nam Á có thể cung cấp năng lực tính toán với chi phí hợp lý và tuân thủ đầy đủ quy định", đại diện Aolani cho biết.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo ngành công nghệ cũng cảnh báo quy định mới có thể tạo tác dụng phụ: các đơn vị nhỏ lẻ chỉ phục vụ khách hàng Trung Quốc có nguy cơ rút khỏi tầm giám sát của Mỹ và chuyển hẳn sang hoạt động buôn lậu chip để kiếm lợi nhuận cao hơn.

(Theo WSJ)