Tuyên bố của Tổng thống Trump

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Tổng thống Trump.

Theo truyền thông Qatar ngày 28/11, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/11, ông Trump viết: “Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm khẳng định quyền lực của nhà nước trên toàn lãnh thổ Iraq, chấm dứt hoạt động buôn lậu dầu mỏ Iraq, xóa bỏ tham nhũng và đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát độc quyền của nhà nước. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng al-Zaidi nhằm xây dựng Iraq đoàn kết, thịnh vượng và vững mạnh, có khả năng tự đưa ra các quyết định chính trị”.

Bài đăng trên xuất hiện sau khi ông al-Zaidi vào ngày 25/11 đã triển khai các biện pháp nhằm đưa các cửa khẩu biên giới và một số mỏ dầu tại khu vực Kurdistan vào quyền kiểm soát của chính quyền liên bang. Ngày 26/11, tòa án cấp cao nhất của Iraq ra phán quyết cho phép chính phủ triển khai lực lượng liên bang dọc toàn bộ đường biên giới quốc tế của nước này, bao gồm cả khu vực Kurdistan. Ngày 27/11, Iraq đóng cửa hai cửa khẩu tại khu vực này, một cửa khẩu giáp Syria và một cửa khẩu giáp Iran.

Trong một tuyên bố chung hiếm hoi, hai đảng đối địch tại khu vực Kurdistan đã phản đối quyết định của Iraq về việc tiếp quản các mỏ dầu và cửa khẩu biên giới, đồng thời gọi đây là “lằn ranh đỏ”.

Ông Salim Zakhour, nhà nghiên cứu chuyên về luật hiến pháp và hệ thống chính trị, bình luận rằng thời điểm đưa ra tuyên bố của ông Trump có ý nghĩa quan trọng. Ông nhận định: “Đây là thông điệp rõ ràng trước hết gửi tới chính phủ liên bang, thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ này. Tuy nhiên, thông điệp quan trọng hơn là gửi tới chính quyền và các lãnh đạo người Kurd tại khu vực Kurdistan. Thông điệp cho thấy tất cả các biện pháp mà chính phủ liên bang triển khai đều nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ”.

Thông điệp của ông Trump cũng giáng một đòn vào các lực lượng thân Iran tại Iraq, vốn vẫn chưa đồng ý đặt vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước Iraq.

Chiến dịch chống buôn lậu của Iraq

Chính phủ Iraq cho biết muốn mạnh tay trấn áp hoạt động buôn lậu dầu mỏ, vốn gây tổn hại cho nền kinh tế nước này.

Chiến dịch bắt đầu tại Jurf al-Sakhar, một thị trấn thuộc tỉnh Babil, phía Nam thủ đô Baghdad. Nhóm vũ trang Kataib Hezbollah kiểm soát thị trấn này từ năm 2014, sau khi các nhóm thân Iran giành lại địa bàn từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Phần lớn cư dân theo dòng Hồi giáo Sunni tại đây đã phải rời bỏ nhà cửa.

Từ đó, Kataib Hezbollah đã vận hành mạng lưới buôn lậu dầu mỏ tại đây, rút ruột dầu thô thuộc sở hữu nhà nước với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD kể từ năm 2021.

Chín quan chức cấp cao trong lĩnh vực an ninh và dầu mỏ đã bị cách chức và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp. Kataib Hezbollah, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, bác bỏ những cáo buộc này.

Ông al-Zaidi yêu cầu nhóm vũ trang này rời khỏi thị trấn trước ngày 20/11. Một ngày trước thời hạn này, hai bên đạt được thỏa hiệp sau khi ông Esmail Qaani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trực tiếp can thiệp.

Theo thỏa thuận, lực lượng chính phủ tiến vào Jurf al-Sakhar và thiết lập trung tâm điều hành chung. Các đơn vị Kataib Hezbollah dự kiến rút quân từng bước trong khi quân đội, cảnh sát liên bang, cảnh sát năng lượng và các đơn vị thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) được triển khai theo từng giai đoạn.

Sau đó, Baghdad mở rộng chiến dịch sang khu vực Kurdistan. Người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi nói với hãng thông tấn Iraq (INA) rằng nước này ước tính thất thu khoảng 100 tỷ USD trong giai đoạn 2008-2025 do dầu mỏ bị buôn lậu qua khu vực Kurdistan.

Lãnh đạo khu vực Kurdistan Masrour Barzani gọi các biện pháp của Iraq là vi hiến và kiên quyết bác bỏ. Hàng nghìn người Kurd đã biểu tình ngày 27/11, mặc dù các quan chức người Kurd tuyên bố không muốn xảy ra đụng độ với Iraq và vẫn để ngỏ khả năng đối thoại.

Vai trò của Iraq đối với kinh tế Iran

Theo ông Muhanad Seloom, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Hội đồng Vấn đề Toàn cầu Trung Đông, vai trò của Iraq với kinh tế Iran là rất quan trọng. Ông nói: “Đây là tuyến đường bộ chính của Iran để duy trì giao thương trong bối cảnh bị phong tỏa”.

Theo ông Seloom, các nhà nhập khẩu Iraq đã mua khoảng 11,9 tỷ USD hàng hóa Iran trong năm 2024, tương đương 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu phi dầu mỏ của Iran. Ông cho biết: “Khí đốt cung cấp cho các nhà máy điện của Iraq mang lại thêm 4-5 tỷ USD mỗi năm và các ngân hàng Iraq tạo cho Tehran một tuyến đường để né tránh các lệnh trừng phạt”.

Iraq là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Iran. Theo số liệu chính thức của Iraq, kim ngạch thương mại song phương vượt 10 tỷ USD trong năm 2025, chủ yếu nhờ xuất khẩu thực phẩm và hàng tiêu dùng của Iran. Tổ chức Xúc tiến Thương mại Iran đưa ra con số khoảng 11,6 tỷ USD.

Năng lượng là trọng tâm trong mối quan hệ này. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khí đốt Iran cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện sản xuất 30-40% tổng lượng điện của Iraq.

Iraq cũng đóng vai trò là kênh giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt. Cuối năm 2024, mạng lưới buôn lậu dầu nhiên liệu tại Iraq mang lại ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm cho Iran và các đồng minh của nước này.

Kênh giao thương này càng trở nên có giá trị khi sức ép đối với Tehran gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ. Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời đe dọa áp đặt trừng phạt đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục giao dịch với Iran.

Washington cũng có đòn bẩy đặc biệt đối với Baghdad do nguồn thu dầu mỏ của Iraq được lưu giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Hồi tháng 4, Mỹ đã đình chỉ khoản thanh toán 500 triệu USD bằng tiền mặt cho Iraq nhằm gây sức ép buộc Iraq hành động chống lại các nhóm thân Iran.

Khả năng chiến tranh Iran mở rộng sang Iraq

Tổng thống Donald Trump (phải) và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ông Seloom, có khả năng chiến tranh Iran sẽ mở rộng sang mặt trận mới ở Iraq. Ông bình luận: “Nhưng Iraq sẽ đóng vai trò bàn đạp nhiều hơn là chiến trường. Khả năng các lực lượng thân Iran tham gia đợt đối đầu mới giữa Mỹ và Iran là rất cao”.

Iraq không còn binh sĩ Mỹ hiện diện kể từ ngày 30/9. Vì vậy, theo ông Seloom, các lực lượng thân Iran có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ Iraq và Mỹ sẽ không kích các thủ lĩnh của các lực lượng này, thay vì xảy ra cuộc chiến trên bộ”.

Nguy cơ này đang gia tăng. Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran ngày 28/2 và lệnh ngừng bắn có hiệu lực sau khi hai bên đạt được biên bản ghi nhớ hồi tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ. Hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau trong những tuần gần đây, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ngần ngại nối lại các cuộc tấn công quân sự toàn diện nếu ngoại giao thất bại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ “trút địa ngục” nếu Mỹ leo thang căng thẳng.

Iraq đã bị cuốn vào cuộc xung đột. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một số nhóm vũ trang Iraq tuyên bố ủng hộ Iran. Iraq cũng thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia láng giềng đã được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Iraq đang tìm cách tránh bị cuốn vào vòng đối đầu mới giữa Mỹ và Iran. Trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 5/11, ông al-Zaidi tuyên bố Iraq sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công các quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cũng cảnh báo các nhóm vũ trang trong nước không tham gia hành động trả đũa nào của Iran.