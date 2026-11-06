Lý do thành phố ở Mỹ dẹp bỏ hệ thống 'đọc' biển số

Theo Carscoops, thương hiệu Flock Safety chuyên cung cấp giải pháp “đọc” biển số phương tiện tại Mỹ đang hứng chịu nhiều chỉ trích, dẫn đến việc nhiều thành phố cắt hợp đồng với Flock để chuyển sang nhà thầu khác.

Tuy nhiên, thành phố Alexandria thuộc tiểu bang Virginia (Mỹ) lại có giải pháp khác. Đô thị này đang cho vô hiệu hóa toàn bộ 61 thiết bị đọc biển số Flock trước ngày 30/10, đồng thời lên kế hoạch xác minh liệu việc tắt hệ thống đọc biển số có được thực hiện triệt để hay không.

Áp lực quyền riêng tư

Theo Fox 5 DC, Cảnh sát trưởng Tarrick McGuire đã thông báo với các lãnh đạo thành phố rằng Flock hiểu rõ thời gian hoạt động của họ tại Alexandria đang đi đến hồi kết. Động thái này diễn ra sau làn sóng phản đối dữ dội liên quan đến quyền riêng tư và quyền truy cập dữ liệu vị trí phương tiện.

Sau khi hoàn tất tắt toàn bộ hệ thống, sở cảnh sát có kế hoạch kiểm toán các camera vào ngày 2/11. Đây là bước đi mấu chốt bởi việc chấm dứt hợp đồng với Flock không đồng nghĩa các thiết bị đọc biển số cũng sẽ tự động ngừng hoạt động.

Cảnh sát ở Alexandria cho biết dữ liệu liên quan đến các vụ điều tra đang diễn ra sẽ không bị mất đi, nhưng họ sẽ gỡ bỏ quyền truy cập người dùng trước ngày 1/12.

Hữu ích nhưng không đủ để giữ lại

Đáng chú ý, sở cảnh sát Alexandria cũng có kế hoạch tháo dỡ hoàn toàn các thiết bị đọc biển số này ngay trong tháng 12. Điều này gây chú ý, bởi lực lượng cảnh sát nhìn chung vẫn đánh giá cao sự hữu ích mà hệ thống thiết bị này mang lại.

Trước đó, hệ thống đọc biển số đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát tìm lại ôtô bị trộm và xác định vị trí người mất tích. Báo cáo thống kê được công bố của sở ghi nhận 35 vụ thu hồi xe bị trộm, 4 vụ thu hồi súng và 3 vụ xác định vị trí người mất tích. Tất thảy có được nhờ công nghệ đọc biển số xe, ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2025 đến ngày 31/8/2026.

Nhờ có hệ thống này, cảnh sát có thể tìm kiếm dữ liệu rộng hơn nhiều so với một biển số xe đơn thuần. Họ có thể lọc tìm phương tiện theo hãng xe, dòng xe, màu sắc và thậm chí cả những chi tiết nhỏ như tem dán cản sau hay các vết móp và hư hỏng đặc trưng.

Khả năng diện rộng đó có thể giúp cảnh sát phát triển manh mối từ một mô tả mơ hồ. Đương nhiên, điều này cũng khiến việc giám sát người thực hiện tìm kiếm, hay lý do sử dụng dữ liệu từ hệ thống đọc biển số trở thành phần trọng tâm của cuộc tranh luận.

Sự bất chấp của nhà thầu

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi có thông tin Flock tái lắp đặt thiết bị dù thành phố đã yêu cầu tạm dừng.

Theo The Drive, thành phố Dayton thuộc tiểu bang Minnesota (Mỹ) đã bỏ phiếu kết thúc chương trình Flock của mình vào tháng 8. Đến tháng 9, thành phố biết được thông tin về một lệnh làm việc bảo trì và đã thông báo cho Flock rằng chương trình đang bị tạm dừng, công ty không được tiến hành bất kỳ hoạt động bảo trì hay lắp đặt nào.

Dù vậy theo tường thuật của thành phố, 2 thiết bị đọc biển số vẫn được Flock tái lắp đặt và đưa trở lại hoạt động mà không có sự cho phép. Nhân viên đã phát hiện ra vị trí thứ hai trong khi kiểm tra các thiết bị được tái lắp đặt khác.

Thành phố Plymouth lân cận cũng gặp rắc rối riêng liên quan đến Flock Safety. Cảnh sát trưởng Eric Fadden cho biết sau khi không nhận được phản hồi từ nhóm pháp lý hay chính Flock trong hơn một tuần, ông đã chỉ đạo nhân viên rút dây nguồn của các thiết bị đọc biển số.

Chia sẻ với KARE 11, Flock cho biết tôn trọng quyết định của cả 2 thành phố và đang phối hợp với các bên liên quan để tháo dỡ thiết bị.

Tại Virginia, cuộc thảo luận tiếp theo về vấn đề giám sát được ấn định vào ngày 10/11. Giới chức có kế hoạch xây dựng hướng dẫn bao gồm công tác giám sát, tính minh bạch, kiểm toán và sự tham gia của cộng đồng. Việc triển khai trong tương lai được cho là sẽ yêu cầu phải có sự phê chuẩn của hội đồng thành phố.

Phúc Hậu