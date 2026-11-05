Lý do Thành Long liên tục bị tung tin qua đời, sự thật phía sau những bài đăng triệu view?

Thành Long là một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất châu Á, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp điện ảnh kéo dài hàng chục năm, nam diễn viên nhiều lần trở thành đối tượng của những tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe, thậm chí là thông tin qua đời. Đáng chú ý, vào cuối tháng 9/2026, một bài đăng có nội dung Thành Long đã qua đời tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến không ít khán giả hoang mang.

Cụ thể, nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh Thành Long được chỉnh sửa thành ảnh đen trắng, đi kèm hai mốc thời gian 1954 - 2026. Cách trình bày tương tự những tấm ảnh tưởng niệm người đã khuất khiến không ít người dùng mạng tưởng rằng nam diễn viên đã thực sự ra đi.

Bài đăng sử dụng công nghệ AI và cách trình bày khiến đông đảo khán giả hiểu lầm nam diễn viên đã qua đời.

Theo thông tin được Geo.tv đăng tải ngày 29/9/2026, một bài đăng liên quan đến tin đồn này đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Những hình ảnh được lan truyền nhanh chóng trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận bày tỏ sự tiếc thương dành cho ngôi sao võ thuật.

Tuy nhiên, thông tin Thành Long qua đời hoàn toàn không có cơ sở đáng tin cậy. Không có xác nhận từ gia đình, đại diện của nam diễn viên hay các hãng thông tấn uy tín về sự việc này. Những bài đăng mang tính chất tưởng niệm thực chất là thông tin sai lệch, được tạo ra nhằm thu hút sự chú ý và tương tác.

Đây không phải lần đầu tiên Thành Long trở thành nạn nhân của những tin đồn tương tự. Trước đó, vào tháng 8/2025, trang kiểm chứng thông tin Rumor Scanner từng xác minh một bài đăng trên Facebook tuyên bố nam diễn viên qua đời. Đáng chú ý, hình ảnh được sử dụng trong bài viết có cả hình ảnh giả mạo thi thể Thành Long, được xác định là sản phẩm chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo, kết hợp với một bức ảnh cũ ghi lại thời điểm ông điều trị y tế.

Diễn viên Thành Long ở tuổi 72.

Việc những thông tin giả mạo liên tục xuất hiện phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của Thành Long trên không gian mạng. Với sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, nam diễn viên không chỉ là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong mà còn là ngôi sao có độ nhận diện toàn cầu. Những bộ phim như Police Story, Drunken Master, Rush Hour hay The Karate Kid đã giúp ông trở thành một phần ký ức điện ảnh của nhiều thế hệ.

Một trong những nguyên nhân khiến tin giả dễ lan truyền là cách thức xây dựng nội dung đánh vào cảm xúc. Hình ảnh đen trắng, dòng chữ tưởng niệm, năm sinh và năm mất được trình bày như thông báo chính thức có thể khiến người xem tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi một tài khoản chia sẻ, những người khác tiếp tục đăng lại mà không kiểm chứng, tạo thành hiệu ứng lan truyền.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ AI khiến việc tạo ra hình ảnh giả mạo ngày càng dễ dàng. Một bức ảnh trông có vẻ chân thực không đồng nghĩa với việc thông tin đi kèm là chính xác. Đặc biệt, với những người nổi tiếng có tuổi đời và sự nghiệp lâu năm, tin đồn sức khỏe thường dễ thu hút sự quan tâm.

Thực tế, Thành Long sinh năm 1954 và bước sang tuổi 72 trong năm 2026. Tuổi tác khiến những thông tin liên quan đến sức khỏe của ông càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bất kỳ bài đăng nào thông báo nam diễn viên qua đời cũng đáng tin cậy.

Thành Long từng gây chú ý với diện mạo 'già nua' tại một sự kiện.

Câu chuyện một lần nữa đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người dùng mạng xã hội trước những thông tin chưa được xác minh. Với những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Thành Long, một bài đăng sai sự thật không chỉ gây hoang mang cho người hâm mộ mà còn có thể ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của nghệ sĩ.

Thay vì chia sẻ ngay những thông báo gây sốc, khán giả cần kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với các cơ quan báo chí uy tín và thông tin chính thức từ đại diện nghệ sĩ. Bởi đôi khi, thứ khiến một tin giả trở nên nguy hiểm không nằm ở nội dung ban đầu, mà chính là tốc độ lan truyền của nó.