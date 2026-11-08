Lý do Tesla Cybertruck có thể bị khai tử sau chưa đầy 4 năm sản xuất?

Video: Musk cho biết Tesla sẽ ngừng sản xuất Cybertruck.

Mới đây, CEO Tesla Elon Musk đã có bài chia sẻ trên mạng xã hội X với nội dung, "Tesla sẽ dần thu hẹp hoạt động sản xuất Cybertruck tại Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm tới, nhằm dành chỗ mở rộng sản xuất mẫu xe Cybercab".

Với doanh số ảm đạm hiện nay, tuyên bố này làm dấy lên khả năng Cybertruck sắp bị khai tử. Tuy nhiên, cách diễn đạt của ông Musk vẫn để ngỏ một khả năng khác: Tesla có thể chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe này sang nhà máy khác. Từ trước đến nay, nhà máy tại Austin (bang Texas) là cơ sở duy nhất sản xuất mẫu bán tải điện gây tranh cãi vì những cạnh thân xe sắc nhọn này.

Tesla Cybertruck có thể sẽ bị khai tử sau chưa đầy 4 năm sản xuất.

Hiện tại, chưa có hãng truyền thông nào nhận được phản hồi từ Elon Musk để xác nhận liệu Cybertruck có thực sự bị ngừng sản xuất hay không. Vị tỷ phú cũng chưa đăng thêm thông tin nào liên quan đến vấn đề này.

Sở hữu thân vỏ bằng thép không gỉ với thiết kế khác biệt, Cybertruck ban đầu được Elon Musk tuyên bố sẽ mở bán tại Mỹ vào năm 2021, với giá khởi điểm chỉ 39.990 USD (khoảng hơn 1,023 tỷ đồng). Để so sánh, ở thời điểm đó, một chiếc Ford F-150 bản tiêu chuẩn có giá từ 28.495 USD (khoảng 729 triệu đồng), trong khi Ford Explorer khởi điểm ở mức 36.675 USD (khoảng hơn 938 triệu đồng).

Cybertruck ban đầu được Elon Musk tuyên bố sẽ mở bán tại Mỹ vào năm 2021, với giá khởi điểm chỉ 39.990 USD (khoảng hơn 1,023 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi phiên bản thương mại chính thức trình làng vào cuối năm 2023, giá khởi điểm của Cybertruck dẫn động cầu sau đã tăng vọt lên 60.990 USD (khoảng hơn 1,56 tỷ đồng). Đáng chú ý, khách hàng còn phải chờ đến năm 2025 mới có thể mua được phiên bản này.

Trong thời gian đó, Cybertruck chỉ có hai lựa chọn đắt tiền hơn, gồm bản dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện có giá từ 79.990 USD (khoảng hơn 2,046 tỷ đồng) và bản hiệu suất cao Cyberbeast sử dụng ba động cơ điện với giá khởi điểm 99.990 USD (khoảng hơn 2,557 tỷ đồng).

Không chỉ tăng giá mạnh so với những gì được công bố ban đầu, Cybertruck còn gây thất vọng vì phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Không chỉ tăng giá mạnh so với những gì được công bố ban đầu, Cybertruck còn gây thất vọng vì phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Khi ra mắt bản ý tưởng, Tesla từng tuyên bố mẫu bán tải điện này có thể di chuyển tới 800 km sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, các phiên bản thương mại chỉ đạt phạm vi hoạt động khoảng 400 - 550 km, tùy cấu hình.

Để khắc phục hạn chế này, Tesla từng giới thiệu bộ pin 50 kWh giúp mở rộng tầm vận hành thêm khoảng 200 km, lắp ở thùng hàng phía sau. Dù vậy, tùy chọn này đã chính thức bị hủy bỏ vào năm 2025, khi chưa có bộ pin nào được bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh những lo ngại về độ an toàn của thân vỏ thép không gỉ với nhiều góc cạnh sắc nhọn, Cybertruck còn bị phản ánh gặp các vấn đề về độ tin cậy, khả năng vận hành và độ bền. Không lâu sau khi xe được bàn giao, hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Cybertruck gặp sự cố, hỏng hóc hoặc mắc kẹt ngay trên những cung đường địa hình không quá khó.

Tháng trước, Tesla còn hủy toàn bộ đơn đặt hàng Cybertruck tại Australia.

Khi Cybertruck mới ra mắt, Elon Musk từng dự đoán Tesla có thể bán khoảng 250.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, kết quả thực tế thấp hơn rất nhiều. Theo số liệu của Kelley Blue Book, Tesla chỉ bán được 38.965 chiếc Cybertruck trong năm 2024, trước khi doanh số tiếp tục giảm xuống còn 20.237 chiếc vào năm 2025.

Đến nay, Cybertruck chỉ được sản xuất với cấu hình tay lái thuận (vô-lăng bên trái), chủ yếu phân phối tại Bắc Mỹ và một số quốc gia vùng Vịnh.

Tháng trước, Tesla còn hủy toàn bộ đơn đặt hàng Cybertruck tại Australia và hoàn tiền cho khách. Hãng đồng thời xác nhận: "Kế hoạch sản xuất Cybertruck dành cho thị trường Australia và New Zealand đã bị hủy bỏ".