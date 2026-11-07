Lý do Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Nam Phương Hoàng hậu

Thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng khiến khán giả không khỏi tò mò. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được cái gật đầu từ đoàn phim, nữ diễn viên đã trải qua một hành trình khá đặc biệt, còn ê-kíp phải mất gần một năm mới tìm được gương mặt phù hợp.

Theo những hình ảnh hậu trường vừa được công bố trong Making Film, vai Nam Phương Hoàng hậu được xem là một trong những bài toán khó nhất đối với bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Từ cuối năm 2024 đến năm 2025, ê-kíp liên tục tổ chức các buổi casting trực tuyến, gặp gỡ trực tiếp và chủ động gửi lời mời đến nhiều diễn viên. Dù đã tìm được những gương mặt đảm nhận các nhân vật quan trọng như Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức trong vai Đức Từ Cung hay Trâm Anh trong vai Lệ Hà, vị trí Nam Phương Hoàng hậu vẫn chưa có chủ nhân.

Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu.

Nguyên nhân nằm ở chính chiều sâu của nhân vật. Hoàng Hậu Cuối Cùng không khai thác hình ảnh Nam Phương ở thời điểm còn là một tiểu thư trẻ tuổi, mà đặt nhân vật vào giai đoạn đã có ba người con với vua Bảo Đại. Lúc này, bà không chỉ mang thân phận của một người mẹ mà còn phải gánh vác trách nhiệm của bậc mẫu nghi thiên hạ, đối diện với những biến động trong hoàng tộc và cuộc hôn nhân ngày càng xuất hiện nhiều rạn nứt.

Vì vậy, người được lựa chọn không đơn thuần cần có nhan sắc phù hợp với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu. Diễn viên còn phải thể hiện được sự đằm thắm, khí chất hoàng gia, nét từng trải và những tổn thương nội tâm của một người phụ nữ đứng giữa danh phận và hạnh phúc riêng. Đây là lý do khiến quá trình tuyển chọn kéo dài hơn dự kiến.

Nhiều diễn viên tham gia casting vai diễn trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, trong ảnh là diễn viên Lê Khanh.

Đến tháng 11/2025, khi hành trình tìm kiếm vẫn chưa có kết quả như mong đợi, một cái tên được gợi ý với hai đạo diễn là Tăng Thanh Hà. Đây được xem là lựa chọn khá bất ngờ bởi nữ diễn viên đã rời xa màn ảnh trong thời gian dài và hiện đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống, công việc riêng.

Bản thân Tăng Thanh Hà cũng không vội vàng nhận lời. Dù cảm xúc và niềm đam mê diễn xuất sau nhiều năm tạm gác lại đã được khơi dậy, cô vẫn muốn có thêm thời gian tìm hiểu. Nữ diễn viên chủ động đề nghị được đọc kịch bản, thử trang phục và trực tiếp diễn thử trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sự thận trọng này cho thấy cô ý thức rõ sức nặng của nhân vật cũng như kỳ vọng mà khán giả dành cho một vai diễn gắn với nhân vật lịch sử.

Tăng Thanh Hà là sự lựa chọn đặc biệt cho vai diễn Nam Phương Hoàng Hậu.

Đáng chú ý, trong buổi thử vai, Ma Ran Đô cũng được mời tham gia diễn chung với Tăng Thanh Hà để kiểm tra sự tương tác giữa hai nhân vật. Nam diễn viên ban đầu không giấu được sự bất ngờ khi có cơ hội đóng cùng thần tượng. Tuy nhiên, sau quá trình nhập vai, cả hai nhanh chóng tạo được sự kết nối trên màn ảnh. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp đoàn phim củng cố niềm tin vào lựa chọn của mình, dù hai diễn viên có khoảng cách tuổi tác 11 năm.

Tăng Thanh Hà vì thế được chọn không chỉ bởi nhan sắc hay danh tiếng của một ngọc nữ, mà còn nhờ sự phù hợp về hình tượng, thái độ nghiêm túc và khả năng tạo nên sự kết nối với bạn diễn. Với Hoàng Hậu Cuối Cùng, khán giả đang chờ đợi màn tái xuất đặc biệt của nữ diễn viên, đồng thời tò mò cách cô khắc họa cuộc đời nhiều thăng trầm của Nam Phương Hoàng hậu.

Tăng Thanh Hà tại phim trường phim Hoàng Hậu Cuối Cùng.