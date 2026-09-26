Lý do Starbucks bất ngờ đóng cửa hàng trăm cửa hàng

Trong thông báo, Starbucks cho biết các cửa hàng bị ảnh hưởng không “mang lại trải nghiệm mà chúng tôi mong muốn cho khách hàng và nhân viên” hoặc không đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả tài chính. Số cửa hàng này tương đương khoảng 1% trong mạng lưới gần 18.000 cửa hàng của Starbucks tại Bắc Mỹ.

Cách đây một năm, CEO Brian Niccol cũng công bố kế hoạch đóng cửa số lượng cửa hàng tương đương, đồng thời cắt giảm nhân sự khối văn phòng, trong khuôn khổ chương trình tái cấu trúc trị giá 1 tỷ USD. Ông đang dẫn dắt kế hoạch cải tổ dài hạn nhằm đưa Starbucks trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Ảnh minh họa: Theo People.com.

Tại Bắc Mỹ, Starbucks đã triển khai một loạt thay đổi, trong đó có cải tạo cửa hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đơn giản hóa thực đơn.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý vừa qua, Starbucks dự kiến chịu khoảng 300 triệu USD chi phí liên quan đến việc đóng cửa các cửa hàng. Trong số này, khoảng 200 triệu USD là chi phí chấm dứt sớm hợp đồng thuê mặt bằng và trợ cấp thôi việc cho nhân viên.

Starbucks chưa công bố danh sách cụ thể các cửa hàng sẽ đóng cửa. Khách hàng dự kiến bắt đầu nhìn thấy thông báo tại những địa điểm bị ảnh hưởng từ cuối tuần này, trong khi thông tin về các cửa hàng đóng cửa cũng sẽ được cập nhật trên ứng dụng của hãng.

“Chúng tôi vẫn rất lạc quan về cơ hội tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn tại Bắc Mỹ”, Giám đốc Vận hành (COO) Mike Grams viết trong thư gửi nhân viên. Ông cho biết Starbucks đang “tích cực phát triển kế hoạch mở mới hàng loạt quán cà phê” và vẫn cam kết duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, theo hồ sơ trên, Starbucks dự kiến chỉ mở khoảng 440 cửa hàng mới trên toàn cầu trong năm tài chính này, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 600-650 cửa hàng được công bố trước đó.

Hoạt động kinh doanh của Starbucks đã có dấu hiệu cải thiện trong khoảng một năm qua. Doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu ở Mỹ tăng 7,9% trong quý gần nhất. Trong báo cáo kết quả kinh doanh hồi tháng 7, ông Niccol nhận định đây là “quý mà đà tăng trưởng của công ty thực sự trở nên rõ rệt và có thể đo lường được”.