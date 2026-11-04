Lý do siêu mẫu lấy tỷ phú công nghệ từ chối diễn show nội y số 1 thế giới

Miranda Kerr, 43 tuổi, từng là một trong những 'thiên thần' nổi bật nhất của Victoria’s Secret. Tuy nhiên, trong khi các người mẫu kỳ cựu một thời trở lại sàn diễn Victoria’s Secret 2026 thì Miranda Kerr lại từ chối xuất hiện.

Miranda Kerr trên sàn diễn Victoria’s Secret.

"Tôi đã nghiêm túc cân nhắc về điều đó. Tôi vừa hoàn thành buổi trình diễn cho Stella McCartney và đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Khi Victoria’s Secret mời tôi quay trở lại, tôi đã nghĩ: ‘Ồ, điều đó chắc sẽ vui lắm đây’. Tôi nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp về quãng thời gian tràn đầy năng lượng và việc quay trở lại đường băng để nháy mắt chào khán giả sẽ tuyệt đến mức nào. Tôi đã vô cùng hào hứng", siêu mẫu người Úc nói trong podcast Not Skinny But Not Fat phát sóng hôm 3/11.

Tuy nhiên, dù được mọi người hết sức cổ vũ, Miranda Kerr vẫn cảm thấy không ổn. "Tôi có cảm giác hơi lo âu. Khi ngồi thiền, tôi tự hỏi: ‘Mình sẽ thực sự cảm thấy thế nào khi đứng trên sàn diễn đó? Mọi người đều mặc nội y, mình cũng mặc nội y, mình đã 43 tuổi và là mẹ của 4 đứa con trai. Cách duy nhất để tôi giải tỏa sự lo lắng của bản thân là tự nhủ không tham gia show diễn này", cô nói.

Khi người dẫn chương trình nói có lẽ nữ siêu mẫu không còn cảm thấy gắn bó với hình ảnh trình diễn nội y của bản thân nữa, Miranda Kerr đáp: “Có thể. Tôi đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời nhưng tôi vẫn yêu những bức ảnh thời đó".

Miranda Kerr kết thúc hợp đồng với Victoria’s Secret từ 2013.

Trước buổi trình diễn, ngày 17/10, cô thông báo trên mạng xã hội để người hâm mộ biết mình sẽ không xuất hiện trong dàn sao năm nay.

“Đã 20 năm kể từ buổi diễn Victoria’s Secret đầu tiên của tôi. Nhìn lại với sự biết ơn đối với những tình bạn, những kỷ niệm tuyệt vời và tất cả những người đã làm cho chương đó trở nên thật đặc biệt trong cuộc đời tôi. Lời mời quay trở lại vào năm nay có ý nghĩa rất lớn với tôi, đặc biệt là khi nó đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ show diễn đầu tiên. Nhưng cuối cùng, từ trong thâm tâm tôi cảm thấy đúng đắn nhất là trân trọng chương đó như nó vốn có. Xin gửi thật nhiều tình yêu đến tất cả mọi người trong show diễn năm nay", Miranda Kerr viết.

Tháng 10 năm ngoái, bà mẹ 4 con gây bão khi tái xuất sàn catwalk trong show của Stella McCartney sau 9 năm vắng bóng. Miranda Kerr từng kết hôn với tài tử Orlando Bloom. Sau khi ly hôn, cô hẹn hò với tỷ phú công nghệ Evan Spiegel kém 7 tuổi từ năm 2015 và đính hôn 1 năm sau đó. Miranda Kerr dừng sự nghiệp mẫu nội y và phát triển thương hiệu cá nhân riêng. Ngoài con chung với Orlando Bloom, Miranda Kerr còn 3 lần sinh con cho CEO của Snap Inc. Con trai thứ 4 của cô chào đời vào đầu năm 2024.

Miranda Kerr và tỷ phú Evan Spiegel.

Miranda Kerr trong một buổi chụp hình cho tạp chí:

Theo UsWeekly

Ảnh, video: IGNV