Lý do Ronaldo ngồi dự bị trước Na Uy

Ronaldo ngồi dự bị cả trận gặp Na Uy. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024, siêu sao 41 tuổi bắt đầu một trận đấu quốc tế trên băng ghế dự bị. Quyết định của HLV Jorge Jesus khiến cuộc chạm trán được chờ đợi giữa Ronaldo và Erling Haaland không diễn ra như kỳ vọng. Trước giờ bóng lăn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải thích ông muốn quản lý thể trạng của người đội trưởng.

“Ronaldo đã chơi gần 70 phút ở trận gặp Wales và tôi cảm thấy cậu ấy không thể đá chính hai trận liên tiếp vào thời điểm này”, ông Jesus chia sẻ.

Nhà cầm quân này đồng thời khẳng định Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của Bồ Đào Nha ở chuỗi trận hiện tại. “Chúng tôi muốn Ronaldo góp mặt trong cả 4 trận đấu, dù chỉ thi đấu vài phút. Điều quan trọng là cậu ấy được ra sân”, ông nói.

Lần gần nhất Ronaldo dự bị ở tuyển quốc gia là trận gặp Scotland tại Nations League ngày 8/9/2024. Anh vào sân trong hiệp hai và ghi bàn quyết định ở phút 88, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.

Không có Ronaldo, HLV Jesus bố trí Goncalo Ramos đá cao nhất trên hàng công, với Joao Felix và Joao Neves hỗ trợ. Ở phía đối diện, HLV Stale Solbakken vẫn tung Haaland vào sân ngay từ đầu. Tiền đạo Manchester City bước vào trận đấu sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Na Uy trước Đan Mạch.

Sau trận gặp Na Uy, Bồ Đào Nha sẽ làm khách trên sân Đan Mạch vào ngày 2/10, trước khi tái đấu Na Uy vào rạng sáng 5/10.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.