Lý do quân đội Israel dùng trực thăng vận chuyển thùng phiếu trong đêm

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử Quốc hội ở Tel Aviv, Israel ngày 27/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông địa phương cho biết ngập lụt nghiêm trọng là nguyên nhân chính khiến quân đội Israel phải sử dụng giải pháp này.

Mưa lớn đã trút xuống miền Nam Israel trong thời gian diễn ra bầu cử, khiến tuyến đường chính dẫn vào Eilat, thành phố cực Nam của nước này, bị chia cắt.

Quân đội Israel cho biết do tình trạng ngập lụt cùng nhiều tuyến đường tê liệt tại khu vực Eilat và Arava, hàng chục thùng phiếu đặt tại các căn cứ quân sự ở miền Nam đã được trực thăng của Không quân Israel vận chuyển tới trụ sở Quốc hội.

Theo quân đội Israel, chiến dịch vận chuyển đặc biệt này nhằm bảo đảm các thùng phiếu được chuyển đến Quốc hội đúng thời hạn để Ủy ban Bầu cử Trung ương tiến hành kiểm phiếu.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 28/10 đã kêu gọi các đảng phái chính trị nước này làm mọi cách có thể để tránh phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử. Đây là nội dung trong những phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ cuộc bầu cử ngày 27/10, vốn chưa mở ra con đường rõ ràng để bất kỳ khối chính trị nào thành lập chính phủ.