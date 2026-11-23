Pochettino thay đổi đội hình chính của MU. Ảnh: Reuters.

Ở chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool, Pochettino quyết định không sử dụng Harry Maguire, Amad Diallo và Noussair Mazraoui ngay từ đầu. Thay vào đó, ông trao cơ hội đá chính cho Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez và Patrick Dorgu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên De Ligt được đá chính tại Premier League kể từ tháng 11/2025. Giải thích về những lựa chọn nhân sự, Pochettino khẳng định ông tin tưởng đây là đội hình phù hợp nhất để MU đối đầu đối thủ truyền kiếp.

"Đây là đội hình xuất phát đầu tiên của tôi. Ở trận tiếp theo, các bạn có thể hỏi về những sự thay đổi. Hiện tại, tôi muốn tập trung đánh giá đội hình và tin rằng đây là 11 cầu thủ tốt nhất cho trận đấu hôm nay", nhà cầm quân 54 tuổi chia sẻ.

Tuy nhiên, kế hoạch của Pochettino sớm bị xáo trộn khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút 8. Pha bóng này đến từ sai lầm của De Ligt khi anh để Alexander Isak thoát xuống dễ dàng, buộc Yoro phải phạm lỗi trong vùng cấm và bị đuổi khỏi sân. Tận dụng cơ hội, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool trước MU ở phút 13, Pochettino buộc phải tung Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo để gia cố hàng phòng ngự, tránh phải nhận thêm bàn thua. Dù vậy, MU vẫn tiếp tục thủng lưới, họ thua chung cuộc 0-4, kết quả khiến thầy trò Pochettino đứng áp chót BXH sau vòng 11.

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