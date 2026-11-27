Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure vinh danh Phú Quốc trong top 3 hòn đảo đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025.

Phú Quốc - "đảo ngọc" có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ

Tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 diễn ra ngày 27/11 tại Hà Nội, đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an đã chia sẻ thông điệp phía sau việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao, đồng thời thông tin chi tiết về tiến độ chuẩn bị hạ tầng và phương án bảo đảm an ninh.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do lựa chọn Phú Quốc là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 cũng như thông điệp Việt Nam muốn gửi gắm qua quyết định này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức APEC.

Ở mỗi kỳ đăng cai, Việt Nam đều lựa chọn một địa phương tiêu biểu gắn với những dấu ấn phát triển khác nhau: năm 2006 tại Hà Nội nhằm giới thiệu với thế giới về Thủ đô của Việt Nam, một trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của cả nước; năm 2017 tại Đà Nẵng - một thành phố năng động, sáng tạo của khu vực miền Trung.

Lần này, việc lựa chọn Phú Quốc mang ý nghĩa giới thiệu một "đảo ngọc" có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, đồng thời là một trung tâm du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo mới đang vươn lên mạnh mẽ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, hình ảnh Phú Quốc năng động, đáng sống và giàu trải nghiệm cũng gắn liền với thông điệp xuyên suốt của Năm APEC 2027 là "Một đại dương, một cộng đồng", phản ánh sự gắn kết, đổi mới và vươn mình của các nền kinh tế thành viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường khẳng định các hạng mục phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc đang được triển khai đồng bộ.

Đến nay, 21 công trình phục vụ sự kiện đã được khởi động, trong đó nhiều hạng mục trọng điểm như đường cất hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành. Các dự án nhà ga, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến đường ĐT95, tuyến tàu điện đô thị loại I cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh thi công, bảo đảm đúng tiến độ.

Đại diện Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh công tác hậu cần, cơ sở vật chất sẽ được chuẩn bị ở mức tốt nhất với tinh thần trọng thị và chuyên nghiệp.

Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VGP

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan Phú Quốc

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam có cân nhắc khuyến nghị khách du lịch đến Phú Quốc trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao để bảo đảm an ninh và hậu cần hay không, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động APEC mà trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao được xác định ở mức ưu tiên cao nhất.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết APEC 2027 cũng là dịp gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch.

Do đó, phương án bảo vệ sẽ được triển khai theo hướng phân lớp: bảo đảm an ninh ở cấp độ cao nhất đối với các mục tiêu, địa điểm diễn ra hội nghị và sự kiện chính thức; đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi, thân thiện cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế.

Các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lưu trú sẽ được thực hiện chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.