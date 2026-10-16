Lý do phim mới của Huyền Lizzie, Duy Hưng gây bàn tán

Sau khi lên sóng, Căn nhà không mái che với sự tham gia của Huyền Lizzie, Duy Hưng, Thu Hà Ceri... nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều trích đoạn của phim được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo lượt xem và tương tác đáng chú ý.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, từ NSND Lan Hương, Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie), Doãn Quốc Đam, Duy Hưng đến Thu Hà Ceri, Sơn Tùng và các gương mặt nhí như Minh Xíu, Cao Phú Quý, Khánh An. Sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và lớp diễn viên trẻ tạo nên màu sắc đa dạng cho tác phẩm.

Những chi tiết đời thường gợi nhớ tuổi thơ

Hai tập mở màn của Căn nhà không mái che đặt người xem trước những câu chuyện đầy cảm động. Ở đó là hình ảnh người phụ nữ cam chịu trước người chồng bất tài, vũ phu; là những đứa trẻ sớm hiểu chuyện, bươn chải và một mái ấm luôn chực chờ đổ vỡ.

Phim lựa chọn bối cảnh nông thôn những năm 2000, đưa những lát cắt quen thuộc của đời sống vào câu chuyện. Chiếc dép rách được vá lại, phiên chợ quê hay cách người lớn mời nhau ăn quà đều là những chi tiết nhỏ nhưng có sức gợi, đặc biệt với thế hệ khán giả 8X hay 9X. Chẳng hạn, câu thoại “Mời chị và các cháu xơi quà” của nhân vật Toản (Duy Hưng) mang đến cảm giác thân tình, gần gũi.

Căn nhà không mái che được chú ý ngay khi lên sóng. Ảnh: NSX.

Những hình ảnh ấy khơi gợi ký ức mà nhiều khán giả từng trải qua, từ nếp sinh hoạt trong gia đình đến cách trẻ con lớn lên giữa những thiếu thốn vật chất. Sự quen thuộc giúp bộ phim tạo kết nối với người xem ngay từ những tập đầu.

Tuy nhiên, yếu tố giữ chân khán giả không chỉ nằm ở màu sắc hoài niệm. Đằng sau khung cảnh làng quê là câu chuyện về những gia đình không trọn vẹn, nơi người lớn mang theo tổn thương riêng còn trẻ nhỏ phải học cách thích nghi với hoàn cảnh.

Trong phim, Huyền Lizzie có sự thay đổi đáng kể về hình tượng. Nếu từng quen thuộc với khán giả qua những vai diễn có vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu trong Thương ngày nắng về hay Cách em 1 mm, nữ diễn viên lần này hóa thân thành một người phụ nữ thôn quê nghèo khó, quanh năm lo chuyện mưu sinh và chăm sóc con cái.

Hạnh bán rau, thu hái chè, nuôi lợn gà để trang trải cuộc sống. Cô hiền lành, chăm chỉ, giàu lòng tự trọng và luôn dành phần tốt đẹp nhất cho hai con Thơ (Thu Hà Ceri), Khang (Minh Xíu). Mong muốn các con có một gia đình đầy đủ khiến Hạnh nhiều lần nhẫn nhịn, chấp nhận những tổn thương từ cuộc hôn nhân bạo lực.

Ngay trong tập đầu, cảnh Hạnh bị chồng (do Doãn Quốc Đam đảm nhận) hành hung trở thành một trong những phân đoạn gây ám ảnh nhất. Nhân vật phải chịu những trận đòn, nhiều lần nhập viện nhưng vẫn cố gắng níu giữ mái ấm vì các con. Không ít khán giả bày tỏ đồng cảm, xót xa cho Hạnh.

Huyền Lizzie và Duy Hưng lần đầu hợp tác. Ảnh: FBNV.

Doãn Quốc Đam tiếp tục cho thấy khả năng xử lý những phân đoạn tâm lý phức tạp và cảm xúc bùng nổ. Diễn xuất của Huyền Lizzie trong những cảnh bị bạo hành thể hiện được nỗi đau và sự bất lực của nhân vật. Thay đổi về tạo hình cũng giúp nữ diễn viên thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trước đây, dù vẫn có ý kiến cho rằng vẻ ngoài của cô còn trẻ trung so với hình dung về một người mẹ lam lũ, nhiều năm chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt.

Bên cạnh Hạnh, Toàn là nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Toàn làm nghề lái xe, một mình nuôi hai con Triết và Mai sau khi vợ qua đời. Cả anh và Hạnh đều phải gánh vác trách nhiệm gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, cùng mong muốn mang lại cho con một cuộc sống ổn định hơn.

Cơ duyên đưa hai gia đình của họ đến gần nhau rồi mở ra hàng loạt tình huống phát sinh. Những xung đột này giúp bộ phim đan xen yếu tố hài hước vào câu chuyện vốn nhiều nước mắt.

Những cảnh tương tác giữa Hạnh và Toàn vừa cho thấy sự ngượng ngùng, vừa tình tứ. Tuyến tình cảm này pha thêm yếu tố lãng mạn, thú vị sau những tập phim nhiều nước mắt.

Chuyện tình cảm tuổi học trò

Nếu câu chuyện của Hạnh - Toàn mang đến nhiều suy ngẫm về hôn nhân, trách nhiệm và sự hy sinh, tuyến nhân vật Thơ, Sơn và Hùng lại đem đến màu sắc tươi sáng hơn.

Thơ (Thu Hà Ceri) là cô học trò thông minh, học giỏi nhưng luôn bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Sơn (Sơn Tùng) là lớp trưởng giỏi giang, ôn hòa, dù bản thân cũng thiếu thốn tình thương từ cha. Hùng (Nam Việt) xuất thân khá giả nhưng chán học, có tính cách ngỗ nghịch và thường xuyên tạo ra những rắc rối.

Ba nhân vật có hoàn cảnh và cách nhìn cuộc sống khác nhau, tạo nên những va chạm mang màu sắc học đường. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Thơ và Hùng đi theo mô típ oan gia: cô gái thực tế, cứng cỏi thường xuyên đối đầu với chàng trai nhà giàu bướng bỉnh.

Những màn đấu khẩu của cả hai đem lại tiếng cười, đồng thời khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm sau này. Một số người xem thậm chí dự đoán cặp nhân vật có thể phát triển thành đôi, theo mô típ tình cảm quen thuộc trên màn ảnh.

Dàn diễn viên trẻ tạo nên màu sắc tươi sáng hơn cho bộ phim. Ảnh: NSX.

Thu Hà Ceri nhận một số ý kiến trái chiều vì biểu cảm chưa linh hoạt, tự nhiên trong vài phân đoạn. Dù vậy, hạn chế này của cô chưa ảnh hưởng quá nhiều đến mạch phim ở giai đoạn đầu. Tương tác giữa các diễn viên trẻ vẫn tạo được sự tò mò, thích thú cho khán giả.

Dàn diễn viên nhí cũng góp phần tạo nên sự cân bằng cho bộ phim. Bên cạnh những tình huống khiến người xem xót xa, sự tinh nghịch và tình cảm của các nhân vật nhỏ tuổi giúp câu chuyện không chìm hoàn toàn trong bi thương. Đặc biệt cậu bé Khang tinh nghịch, ham ăn nhưng cũng rất tình cảm qua thể hiện của Minh Xíu được khán giả yêu thích.