Lý do phim 19+ của Nana ngập tranh cãi

The Scandal đánh dấu màn tái xuất của Son Ye Jin trên màn ảnh nhỏ sau hơn ba năm vắng bóng. Lên sóng trọn bộ tám tập trên Netflix từ 18/9, bộ phim nhanh chóng gây chú ý khi được dán nhãn 19+, mức hạn chế cao nhất cho một tác phẩm truyền hình Hàn Quốc.

Những ngày qua, đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Ji Woo đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, từ chủ đề nhạy cảm, táo bạo cho tới những cảnh quay trần trụi gây đỏ mặt.

Cuộc chơi tình ái

The Scandal lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển nước Pháp Les Liaisons dangereuses (Những mối quan hệ nguy hiểm) của tác giả Pierre Choderlos de Laclos, xuất bản năm 1782. Tác phẩm này từng được chuyển thể thành phim điện ảnh Untold Scandal vào năm 2003, do Lee Mi Sook, Bae Yong Joon và Jeon Do Yeon đóng chính.

Trở lại với bản phim truyền hình của Jung Ji Woo, lấy bối cảnh thời Joseon, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa phu nhân Cho (Son Ye Jin) - người phụ nữ với cá tính vượt khỏi khuôn khổ dành cho phụ nữ đương thời, Cho Won (Ji Chang Wook) - tay chơi tình ái hàng đầu Joseon và cuối cùng là Hee Yeon (Nana) - một góa phụ trẻ cố giữ gìn tiết hạnh sau khi chồng mất.

Phu nhân Cho và Cho Won vốn có quan hệ thân thiết và cùng chia sẻ thú vui tình ái. Cho Won nổi tiếng phong lưu, xem chuyện quyến rũ phụ nữ như một trò chơi. Anh được phu nhân Cho thách thức chinh phục Hee Yeon.

Góa phụ trẻ ban đầu cố giữ khoảng cách. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng bị cuốn hút bởi người đàn ông phong lưu, vốn xem tình yêu là một cuộc đuổi hình bắt bóng. Trò cá cược bắt đầu mất kiểm soát khi Cho Won nảy sinh tình cảm thật với Hee Yeon, còn phu nhân Cho cũng có những xúc cảm vượt khỏi giới hạn. Từ đây, ranh giới giữa người thắng, kẻ thua, người chủ động và người bị lợi dụng ngày càng nhập nhòe.

Một cảnh trong phim. Ảnh: Netflix.

Câu chuyện The Scandal vốn đã có nhiều chất liệu nhạy cảm, dễ gây tranh luận. Trong xã hội Joseon, một góa phụ như Hee Yeon phải sống dưới những chuẩn mực nghiêm ngặt về lễ giáo, tiết hạnh. Người phụ nữ bị ràng buộc phải kiểm soát dục vọng, ham muốn, giữ tiết hạnh sau khi phu quân qua đời. Bởi vậy, việc Hee Yeon thừa nhận ham muốn và tình cảm của mình với Cho Won trở thành một hành động đập vỡ khuôn phép.

Đây cũng là lý do cảnh thân mật giữa Nana và Ji Chang Wook trong nửa sau bộ phim trở thành tâm điểm bàn tán. Phân đoạn xuất hiện khi mối quan hệ giữa Hee Yeon và Cho Won có những chuyển biến mới, nảy sinh tình cảm thực thụ. Cảnh phim trần trụi, táo bạo xuất hiện giữa bối cảnh cổ trang là một yếu tố đầy bất ngờ.

Một bộ phận khán giả cho rằng cảnh quay quá táo bạo, trong khi số khác xem đây là bước ngoặt quan trọng trong đường dây tâm lý của nhân vật Hee Yeon. Người phụ nữ từng bị buộc phải sống theo chuẩn mực tiết hạnh và khuôn mẫu, cuối cùng cũng được tự quyết định điều mình mong muốn. Đây có thể coi là sự trao quyền cho phụ nữ, mang đến góc nhìn đầy táo bạo giữa bối cảnh xã hội đương thời.

Xung đột

Phía sau những bàn tán về cảnh quay trần trụi, nóng bỏng, The Scandal đề cập đến cuộc đấu quyền lực, trò chơi tình ái trong giới thượng lưu và xung đột với lễ giáo truyền thống. Tất cả khiến tác phẩm của Jung Ji Woo trở nên táo bạo, nhạy cảm.

Câu chuyện chậm rãi hé mở những điều bộ ba nhân vật chính khao khát, cũng như những gì mỗi người trong số họ đang cố gắng che đậy. Đặc biệt với phu nhân Cho, The Scandal đào sâu quá khứ, những giới hạn cô phải chịu đựng và mối quan hệ từ thời thơ ấu với Cho Won. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với phiên bản điện ảnh năm 2003.

Càng về sau, câu chuyện càng dành nhiều thời lượng hơn cho mối quan hệ giữa phu nhân Cho và Hee Yeon, qua đó làm bật lên góc nhìn về người phụ nữ đối diện với những điều cấm kỵ của thời cuộc.

Song theo News1, cuộc đấu tâm lý và mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật không được duy trì xuyên suốt 8 tập. Câu chuyện thiếu những biến cố đủ mạnh hay những bước ngoặt mới mẻ, khiến The Scandal đôi khi lê thê. Chỉ dựa vào sự tò mò về lựa chọn của ba nhân vật, cũng như việc mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi ra sao, thì sức hút của phim vẫn chưa đủ mạnh để giữ chân khán giả.

Nana hóa thân một góa phụ trẻ. Ảnh: Netflix.

Bù lại, màn thể hiện của bộ ba diễn viên đã giúp The Scandal gỡ điểm. Son Ye Jin trở lại phim cổ trang sau 2 thập kỷ. Cô khắc họa nhân vật một cách đa chiều, từ sự cay đắng, bức bối khi bị bức tường thời đại ngăn cản, sự lạnh lùng và quyết đoán lúc điều khiển ván cược, cho đến những biểu cảm tinh tế khi những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng được bộc lộ.

Ji Chang Wook vào vai Cho Won, tay chơi tình ái nổi tiếng nhất Hanyang. Anh lột tả nhân vật bằng vẻ quyến rũ, tỉnh bơ và có phần trơ tráo, rồi từng bước thể hiện sự thay đổi của một người đàn ông bất lực chìm vào những bất an nội tâm và những cảm xúc sâu sắc mà chính bản thân cũng không lường trước.

Nana lần đầu thử sức với phim cổ trang cũng mang đến một màu sắc riêng cho Hee Yeon. Trước đây, người đẹp thường đảm nhiệm những nhân vật có khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng và cuốn hút. Lần này, cô vào vai một Hee Yeon liên tục dao động và thay đổi trước tình yêu và ham muốn thể xác. Đáng tiếc là đâu đó, người xem vẫn cảm nhận được sự lệch pha giữa vẻ ngoài cá tính, khí chất lạnh lùng, hiện đại của Nana so với vai diễn.