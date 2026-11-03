Lý do Phi Thanh Vân hoãn cưới bạn trai doanh nhân

Cuối năm 2024, Phi Thanh Vân công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú. Kể từ khi công khai, cả hai đồng hành cùng nhau trong các hoạt động của đối phương. Bạn trai cũng dắt Phi Thanh Vân về ra mắt gia đình và lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong tháng 12/2025 tại TP.HCM. Đến cuối năm, cô cho biết lùi hôn lễ sang năm 2026 vì hai người bận nhiều việc, trong đó có hoàn thiện 79 tập phim Tham vọng thượng lưu và tổ chức một cuộc thi hoa hậu.

Nữ nghệ sĩ dự kiến mời khoảng 500 khách, bao gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những mối quan hệ trong công việc. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, đám cưới vẫn chưa thể diễn ra trong năm nay. Theo chia sẻ mới nhất, Phi Thanh Vân và bạn trai tiếp tục thống nhất dời ngày cưới sang năm 2027. Hôn lễ dự kiến có khoảng 500 khách, cần 5-6 tháng chuẩn bị cho các khâu như trang phục, chụp ảnh, địa điểm và danh sách khách mời.

Bạn trai Phi Thanh Vân cũng rất thấu hiểu và không hối thúc cô về chuyện kết hôn. Cả hai có sự đồng điệu trong suy nghĩ, quan điểm sống nên thống nhất chờ đến khi công việc ổn định hơn mới tổ chức hôn lễ. Trong thời gian đó, họ vẫn tận hưởng cuộc sống bình yên, vun đắp tình cảm và hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp.

Bạn trai Phi Thanh Vân là doanh nhân Trần Chí Phú, người hơn cô 12 tuổi, quê Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Nam doanh nhân là giám đốc một công ty xây dựng, đồng thời sở hữu nhà máy chế biến đá tại Lâm Đồng. Cả hai bén duyên thông qua công việc, có khoảng một năm làm bạn trước khi chính thức tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm.

Phi Thanh Vân từng nổi bật trong vai trò người mẫu, diễn viên. Ảnh Phụ nữ mới

Phi Thanh Vân từng chia sẻ cô và bạn trai có nhiều điểm đồng điệu trong suy nghĩ, luôn dành cho nhau sự tin tưởng và nghiêm túc xác định tương lai lâu dài. Dù chưa chính thức tổ chức hôn lễ, nữ nghệ sĩ đã thoải mái gọi đối phương là "ông xã" trong cuộc sống thường ngày. Với cô, Trần Chí Phú không chỉ là người yêu mà còn là người mang đến cảm giác về một mái ấm gia đình.

Phi Thanh Vân cho biết cô và bạn trai đã chung sống từ lâu. Doanh nhân Trần Chí Phú quan tâm, hỗ trợ cô chăm sóc con trai riêng và gần đây còn đứng ra lo việc sửa căn hộ 200m2 tại Nhà Bè để gia đình có không gian sinh hoạt tốt hơn. Anh còn nhiều lần đồng hành cùng hai mẹ con trong các chuyến đi, đưa bé đi chơi, chuẩn bị quà tặng và chăm sóc cậu bé bằng sự ân cần. Chính cách đối xử chân thành ấy khiến Phi Thanh Vân nhiều lần bày tỏ cô cảm thấy mình và con trai đã tìm được một bờ vai đủ vững chãi để nương tựa.

Doanh nhân Trần Chí Phú quan tâm, hỗ trợ cô chăm sóc con trai riêng và gần đây còn đứng ra lo việc sửa căn hộ 200m2 tại Nhà Bè. Ảnh: FBNV

Dù nhận được sự hỗ trợ từ bạn trai, nữ diễn viên vẫn đề cao tính độc lập tài chính. Cô cũng chưa có kế hoạch sinh con chung, hiện ưu tiên công việc và chăm sóc con trai Tấn Đức.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, sau đó chuyển vào Tp.HCM sinh sống. Cô hoạt động nghệ thuật từ sớm với vai trò người mẫu, rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Trong đó, vai Phương Trinh trong phim Cô gái xấu xí là một trong những vai diễn giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm như: Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Cột mốc 23 và Trúng số.

Bên cạnh nghệ thuật, Phi Thanh Vân từng bước mở rộng hoạt động sang kinh doanh, sản xuất phim, truyền thông và các dự án cộng đồng. Tháng 6/2025, cô được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Việc đảm nhiệm nhiều vai trò khiến lịch trình của nữ nghệ sĩ ngày càng bận rộn, cũng là một trong những lý do cô chưa thể tổ chức đám cưới theo kế hoạch ban đầu.