Lý do Pandora chọn Việt Nam xây nhà máy trang sức lớn nhất thế giới

Bài viết Pandora mở nhà máy 150 triệu USD tại Việt Nam trên trang Nikkei Asia. Ảnh chụp màn hình

Ngày 30/9, Pandora, một trong những nhà sản xuất trang sức lớn trên thế giới, khánh thành nhà máy trị giá 150 triệu USD tại TP.HCM, trong nỗ lực đa dạng hóa hoạt động sản xuất và tăng sản lượng trang sức mạ bạch kim trong bối cảnh giá bạc biến động mạnh.

Theo trang tin Nhật Bản Nikkei Asia, đây là cơ sở sản xuất lớn nhất của Pandora và là nhà máy đầu tiên của hãng bên ngoài Thái Lan, nơi Pandora hiện vận hành 3 nhà máy với khoảng 13.000 nhân sự. Nhà máy tại Việt Nam có công suất 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó tăng khoảng 50% năng lực sản xuất toàn cầu của hãng. Năm 2025, Pandora bán được 112 triệu sản phẩm.

Việc mở rộng sản xuất diễn ra trong bối cảnh Pandora chịu áp lực kiểm soát chi phí do doanh số tại thị trường trọng điểm Mỹ suy yếu và tác động từ các khoản thuế quan.

Theo Pandora, nhà máy tại Việt Nam sẽ tạo việc làm cho khoảng 7.000 người và tập trung sản xuất các sản phẩm mạ bạch kim, phù hợp với chiến lược đa dạng hóa vật liệu của công ty.

Pandora hiện sử dụng kim cương nhân tạo cùng vàng và bạc tái chế để sản xuất trang sức. Tuy nhiên, giá bạc tăng mạnh, hơn gấp đôi trong năm 2025, đã gây sức ép lên chi phí nguyên liệu của hãng. Pandora đặt mục tiêu thay thế một nửa lượng bạc tiêu thụ bằng các sản phẩm mạ bạch kim vào năm 2027.

Bên cạnh chi phí nguyên liệu, Pandora cũng muốn giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia sản xuất duy nhất. Theo báo cáo năm 2025, thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ Thái Lan đã làm giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm lợi nhuận của Pandora và buộc công ty tăng giá bán. Mặc dù các mức thuế chính do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đã được bãi bỏ và Pandora đang được hoàn thuế, công ty vẫn dự kiến chịu mức thuế nhập khẩu 12,5%.

Pandora cho biết đã đánh giá nhiều địa điểm trước khi lựa chọn Việt Nam, dựa trên các yếu tố như năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, chi phí nhân công và nguồn nhân lực.

Theo CEO Pandora bà De Pablos-Barbier, Việt Nam là điểm đến nổi bật trong số các địa điểm tiềm năng nhờ sở hữu nguồn nhân lực lành nghề, truyền thống chế tác trang sức lâu đời, cơ sở hạ tầng vững chắc và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Bà Berta de Pablos-Barbier cho biết Pandora xây dựng nhà máy tại Việt Nam với tầm nhìn trong khoảng một thập kỷ, thay vì chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong ngắn hạn.

Nhà máy tại Việt Nam được xây dựng trên diện tích tương đương khoảng 10 sân bóng đá và chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Cơ sở này đạt chứng nhận LEED Vàng và sử dụng nguồn điện tái tạo.

Pandora bắt đầu hoạt động sản xuất tại Thái Lan từ năm 1989, sau khi những người sáng lập thường xuyên đến nước này để tìm kiếm nguồn trang sức trong những năm 1980. Từ đó, công ty mở rộng hoạt động tới hơn 100 quốc gia và hiện vẫn sản xuất toàn bộ sản phẩm tại Thái Lan trước khi đưa nhà máy tại Việt Nam vào hoạt động.

Châu Á hiện là thị trường nhỏ hơn của Pandora so với châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng đang có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Doanh thu tại khu vực này tăng 11% trong nửa đầu năm 2026, trong khi doanh thu tại Bắc Mỹ và châu Âu giảm nhẹ. Trung Quốc, Nhật Bản và Australia là những thị trường trọng điểm của Pandora tại khu vực.