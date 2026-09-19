Lý do ông Trump 'cấm cửa' CNN, MS Now và Politico tới Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố cấm CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng, đồng thời cảnh báo có thể mở rộng biện pháp này với những cơ quan truyền thông khác.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc ba cơ quan truyền thông liên tục đưa những thông tin mà ông gọi là “tin giả”, “hư cấu” và “dối trá” khi đưa tin về Tổng thống, chính quyền ông Trump và nước Mỹ.

Tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bảo vệ quyết định, cho rằng ông không nhận được sự đưa tin công bằng và “quá mệt mỏi” với những gì ông coi là tin giả.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 18/9, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy lệnh cấm đã được triển khai trên thực tế. Phóng viên của CNN, MS Now và Politico vẫn xuất hiện tại khuôn viên Nhà Trắng, trong khi thẻ ra vào của họ dường như chưa bị thu hồi. Nhà Trắng cũng chưa công bố cụ thể lệnh cấm sẽ áp dụng đối với khu vực nào, các sự kiện nào hoặc toàn bộ hoạt động của phóng viên tại Nhà Trắng.

“Những câu chuyện tích lũy”

Khi được hỏi tại sao đưa ra quyết định vào thời điểm này, ông Trump không chỉ vào một bài viết cụ thể. Tổng thống Mỹ nói quyết định xuất phát từ những gì ông gọi là các “câu chuyện tích lũy” trong hai năm qua.

Ông Trump cho rằng CNN và MS Now thường đưa những thông tin tiêu cực về chính quyền, trong khi các bài viết của Politico cũng chứa những thông tin mà ông cho là không đúng sự thật.

Tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói CNN “là tin giả”, đồng thời cho rằng các bài viết của Politico cũng sai sự thật. Ông không đưa ra một danh sách cụ thể những bài báo mà ông cho rằng là sai lệch trong tuyên bố ban đầu.

Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng mở rộng danh sách. Khi được hỏi những cơ quan nào có thể tiếp tục bị hạn chế, ông nhắc tới New York Times và Washington Post, bên cạnh việc cảnh báo “có thể còn những cơ quan khác”.

Như vậy, lý do được ông Trump đưa ra không phải một vụ việc đơn lẻ mà là cách ông đánh giá tổng thể hoạt động đưa tin của các cơ quan truyền thông này trong thời gian qua.

Một trường hợp riêng được nhắc đến là Politico. Ông Trump cáo buộc cơ quan này từng nhận khoản hỗ trợ hoặc tài trợ trị giá 8 triệu USD từ chính phủ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Politico bác bỏ cáo buộc này, cho rằng thông tin về khoản tiền nói trên đã bị diễn giải sai và được kiểm chứng là không chính xác.

Những bài viết được đăng ngay trước lệnh cấm

Động thái của ông Trump được đưa ra trong cùng ngày một số cơ quan truyền thông lớn đăng tải những thông tin nhạy cảm liên quan đến chính quyền và cuộc chiến với Iran.

Washington Post đưa tin số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran có thể cao hơn con số mà Lầu Năm Góc công khai.

CNN cùng ngày công bố thông tin về một báo cáo tình báo được tạo ra với sự hỗ trợ của AI, trong đó đưa ra thông tin sai về một tàu Trung Quốc ở Trung Đông. Theo CNN, báo cáo này từng có nguy cơ dẫn tới những quyết định nghiêm trọng.

Politico cũng đăng bài về một cuộc điều tra tại Quốc hội Mỹ liên quan tới việc công nghệ nhạy cảm của máy bay chiến đấu F-35 bất ngờ được đưa tới Hong Kong, qua đó đặt ra câu hỏi về khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ này.

Lệnh cấm sẽ được thực hiện thế nào?

Ông Trump tuyên bố lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không giải thích liệu điều đó có đồng nghĩa với việc thu hồi thẻ báo chí, cấm phóng viên vào khuôn viên Nhà Trắng, loại khỏi các sự kiện của Tổng thống hay chỉ hạn chế quyền tham gia nhóm phóng viên luân phiên.

Tại một số thời điểm trong ngày 18/9, phóng viên của cả CNN, MS Now và Politico vẫn có mặt tại Nhà Trắng. CNN thậm chí tiếp tục đưa tin trực tiếp từ khu vực Nhà Trắng sau khi ông Trump công bố quyết định.

Điều này khiến phạm vi thực tế của tuyên bố vẫn chưa được xác định.

CNN tuyên bố tiếp tục ủng hộ đội ngũ phóng viên tại Nhà Trắng và khẳng định quyền đưa tin của họ được Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Politico cũng cho biết sẽ tiếp tục đưa tin về Nhà Trắng hiện tại và các chính quyền tương lai, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền theo Tu chính án thứ nhất.

Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) cũng lên tiếng bảo vệ các phóng viên của ba cơ quan truyền thông.

Tranh chấp rộng hơn

Tuyên bố mới nhất của ông Trump diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông đã có nhiều tranh chấp với các cơ quan truyền thông kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Năm 2025, hãng tin AP bị hạn chế tham gia một số sự kiện của Tổng thống sau tranh cãi về việc sử dụng tên “Vịnh Mexico” thay vì “Vịnh Mỹ”. AP sau đó khởi kiện chính quyền.

Nhà Trắng cũng thay đổi cách tổ chức nhóm phóng viên luân phiên, vốn quyết định những cơ quan truyền thông nào được tiếp cận Tổng thống trong các không gian hạn chế như Phòng Bầu dục và trên chuyên cơ Không lực Một.

Tại Lầu Năm Góc, một chính sách báo chí mới từng được đề xuất nhằm đặt thêm điều kiện đối với việc thu thập và đưa tin về những thông tin nhạy cảm. Một số cơ quan truyền thông sau đó rời khỏi Lầu Năm Góc thay vì ký vào các quy định mới. Một thẩm phán liên bang sau đó phán quyết chính sách này vi phạm Hiến pháp.

Về mặt pháp lý, việc hạn chế quyền tiếp cận báo chí dựa trên nội dung hoặc quan điểm đưa tin có thể đặt ra vấn đề liên quan đến Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Reuters dẫn ý kiến các chuyên gia tự do ngôn luận cho rằng động thái mới có khả năng đối mặt với những thách thức pháp lý.