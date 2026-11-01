Lý do ông chủ ChatGPT đến Hàn Quốc gặp 50 lãnh đạo Samsung vào thứ Bẩy

CEO OpenAI Sam Altman ngày 31/10 đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc, nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược về nguồn cung chip nhớ và xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh tình trạng khan hiếm linh kiện bán dẫn toàn cầu ngày càng gia tăng.

CEO OpenAI Sam Altman trong cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao Samsung hôm 31/10. Ảnh: Samsung Electronics

Theo thông cáo từ Samsung, tập đoàn đã đón tiếp ông Altman trong cuộc hội đàm với khoảng 50 lãnh đạo cấp cao đến từ các công ty con thuộc lĩnh vực điện tử, tài chính và công nghệ sinh học tại thành phố Yongin (phía nam thủ đô Seoul).

Trọng tâm thảo luận xoay quanh cách thức AI sẽ tái định hình các ngành công nghiệp, quy trình ra quyết định của doanh nghiệp và mở ra các cơ hội kinh doanh mới trong một thập kỷ tới.

Chuyến thăm diễn ra giữa giai đoạn chuỗi cung ứng thiết bị điện tử toàn cầu chịu áp lực nặng nề do thiếu hụt nhiều chủng loại chip nhớ, đẩy giá thành linh kiện leo thang.

Nhu cầu khổng lồ từ các nhà vận hành trung tâm dữ liệu đang tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt về nguồn cung.

Năm tập đoàn dẫn đầu cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu, gồm Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon và Oracle, dự kiến chi hơn 3.000 tỷ USD trong những năm tới, trong đó chi phí cho chip nhớ chiếm tới khoảng một phần ba tổng ngân sách xây dựng trung tâm dữ liệu.

Sam Altman là lãnh đạo công nghệ Mỹ mới nhất tìm đến Hàn Quốc - quốc gia giữ vị trí số một thế giới về chip nhớ tiên tiến.

Trước đó, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su đều đã hai lần đến xứ sở kim chi kể từ năm 2025 nhằm củng cố chuỗi cung ứng, trong bối cảnh giới công nghệ liên tục cảnh báo sản lượng sản xuất chip nhớ hiện tại không theo kịp đà tăng trưởng của thị trường.

Cuộc gặp tại Yongin là bước nối tiếp của thỏa thuận hợp tác đã công bố trước đó giữa hai bên, trong đó Samsung đóng vai trò cung cấp chip nhớ cho siêu dự án hạ tầng Stargate trị giá hàng trăm tỷ USD của OpenAI, đồng thời phối hợp nghiên cứu phát triển các trung tâm dữ liệu AI chuyên dụng, bao gồm cả mô hình cơ sở dữ liệu nổi ngoài khơi.

Song song với việc tìm kiếm nguồn cung ứng phần cứng bên ngoài, Samsung cũng đang đẩy nhanh tốc độ ứng dụng AI vào mọi quy trình nội bộ, từ nghiên cứu phát triển (R&D), dây chuyền sản xuất bán dẫn cho đến hoạt động tiếp thị và quản trị doanh nghiệp.

(Theo Bloomberg)