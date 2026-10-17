Lý do nữ Thư ký báo chí Nhà Trắng bị sa thải chỉ sau 5 ngày

Phát ngôn viên Nhà Trắng Katie Zacharia trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 13/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo tờ New York Times, bà Zacharia, một nhà bình luận bảo thủ ít được biết đến trên đài Fox News, được Tổng thống Trump lựa chọn hôm 9/10 và bắt đầu công việc vào thứ Hai (12/10). Tuy nhiên, màn ra mắt của bà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến Nhà Trắng phải đưa ra quyết định sa thải chỉ vài ngày sau đó.

Màn họp báo đầu tiên gây thất vọng

Trong cuộc họp báo ngày 13/10, bà Zacharia chủ yếu đọc theo kịch bản chuẩn bị sẵn và kết thúc phần hỏi đáp chỉ sau 5 phút rưỡi. Đây cũng là cuộc họp báo duy nhất của bà trên cương vị thư ký báo chí Nhà Trắng.

Sau đó, bà liên tục đối mặt với những câu hỏi về việc tự giới thiệu mình là luật sư trên truyền thông. Tổng thống Trump cũng gọi bà là “một luật sư”, trong khi bà chưa vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề.

Khi một phóng viên của New York Times nhiều lần hỏi bà đã vượt qua kỳ thi này tại bang nào, bà hai lần trả lời: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc”. Sau đó, bà giải thích rằng mình đã nghe nhầm câu hỏi, dù ông Trump đứng gần đó và đã nhắc lại câu hỏi của phóng viên.

Những cuộc phỏng vấn tiếp theo trên truyền thông nhằm giải thích sự việc cũng không giúp bà cải thiện tình hình. Trong cuộc phỏng vấn với Sean Hannity trên Fox News tối 15/10, bà phải đối mặt với một số câu hỏi khó từ người dẫn chương trình vốn là bạn thân của ông Trump. Sáng hôm sau, trong chương trình “Fox and Friends”, người dẫn chương trình Lawrence Jones tiếp tục hỏi liệu bà có nên thông báo trước với Tổng thống về việc chưa vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề hay không.

“Những câu hỏi đó đã không được đặt ra”, bà Zacharia trả lời.

Trong khi đó, hôm 14/10, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung vẫn công khai bảo vệ bà, khẳng định các nhân viên Nhà Trắng đều ấn tượng với bà sau vài ngày làm việc và dự đoán bà sẽ được nhớ đến như một trong những thư ký báo chí xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, sức ép truyền thông tiếp tục gia tăng. Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, bà Zacharia đã bị buộc rời vị trí vào thứ Sáu, 16/10.

Ông Trump khuyên cấp dưới cân nhắc lại công việc

Thông tin về việc bà Zacharia rời vị trí được Tổng thống Trump đề cập khi ông đang đi qua bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để lên đường dự một cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại bang Georgia.

Ông cho biết vừa khuyên bà cân nhắc lại công việc mới. “Thành thật mà nói, nếu là các bạn, tôi sẽ cân nhắc lại”, ông Trump nói với các phóng viên, thuật lại cuộc trò chuyện với bà Zacharia. “Katie, cô có cần công việc này không? Tôi không nghĩ cô cần nó”, ông Trump kể lại.

Tổng thống Trump cho biết bà Zacharia có thể tiếp tục làm việc cho ông “theo một hình thức nào đó, có lẽ là một công việc dễ chịu hơn”.

Sau đó, ông Steven Cheung xác nhận bà sẽ chuyển sang một vị trí mới, nhưng chưa công bố cụ thể. Trong bài đăng trên mạng xã hội tối cùng ngày, bà Zacharia gọi việc làm việc cho ông Trump là một vinh dự, đồng thời dành những lời ca ngợi Tổng thống.

Bà Zacharia từng nhận được sự ủng hộ của Natalie Harp, một trợ lý có ảnh hưởng tại Nhà Trắng và thường xuyên ở bên ông Trump. Tuy nhiên, một số nhân viên trong chính quyền cho rằng màn ra mắt của bà là một thất bại. Bà thậm chí còn chưa chuyển đến Washington khi sự việc xảy ra.

Với nhiệm kỳ chỉ 5 ngày và một cuộc họp báo, bà Zacharia có thể được ghi nhớ là một trong những thư ký báo chí có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Anthony Scaramucci bị sa thải khỏi vị trí giám đốc truyền thông Nhà Trắng sau 10 ngày. Đây là chức vụ khác với thư ký báo chí.

Một tuần đầy xáo trộn trong chính quyền Tổng thống Trump

Việc bà Zacharia rời vị trí diễn ra vào thời điểm chính quyền ông Trump liên tiếp đối mặt với những biến động nhân sự và bất đồng nội bộ.

Hôm 13/10, Kimberly Guilfoyle, Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bị cách chức trong một diễn biến được công bố trên truyền hình, đúng ngày bà Zacharia tổ chức cuộc họp báo đầu tiên. Ông Trump cũng dành thời gian tại Phòng Bầu dục để tìm hiểu cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người trung thành với mình là Richard Grenell và Alina Habba Mildon.

Paolo Zampolli, một đồng minh lâu năm của ông Trump, cũng rời vị trí tại Bộ Ngoại giao sau khi một cuộc tranh chấp nội bộ của ông bị đưa lên truyền thông. Trong khi đó, con gái của Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cùng một số người trong vòng thân cận của bà bị chú ý liên quan đến các hoạt động kiếm tiền ở nước ngoài.

Những diễn biến liên tiếp cho thấy sức ép truyền thông và các vấn đề nhân sự có thể nhanh chóng trở thành thách thức đối với đội ngũ của Tổng thống Trump. Trường hợp bà Zacharia đặc biệt đáng chú ý bởi quyết định bổ nhiệm và việc bà rời vị trí diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.