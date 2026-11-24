Liên tiếp trong mấy tuần trở lại đây, giá xăng và dầu diesel đã giảm so với trước, trong đó giá xăng hiện chỉ còn khoảng 19.000 đồng/lít nhưng nhiều người cho biết giá vé xe khách ở khu vực phía Nam vẫn chưa giảm. Thậm chí một số doanh nghiệp còn chuẩn bị tăng giá vé do thời điểm bán vé Tết Đinh Mùi 2027 đã cận kề.

Anh Nguyễn Huy, 35 tuổi, một hành khách thường di chuyển tuyến Long Xuyên-TPHCM cho biết cách đây 2 tháng, khi giá xăng tăng cao thì xe khách anh thường xuyên di chuyển có tăng giá vé thêm 20.000 đồng/hành khách. Từ mức khoảng 160 lên 180 ngàn đồng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn giữ nguyên tới nay dù giá xăng đã giảm.

Khảo sát giá vé xe khách một số tuyến TPHCM đi Đà Lạt cuối tháng 11/2026 cho thấy dao động ở mức 250 tới 400 ngàn đồng; giá vé từ TPHCM đi Nha Trang cũng có mức tương tự, tùy theo hãng xe. Trong khi đó, tuyến TPHCM đi Cần Thơ có giá khoảng 160-250 ngàn đồng. Các mức giá này đều có tăng so với hồi đầu năm 2026.

Hành khách mua vé ở Bến xe miền Tây, bến xe lớn nhất TPHCM. Ảnh: Đ.Xá

Lý giải về nguyên nhân giá vé chưa giảm những ngày qua, ông H, đại diện một hãng xe xin giấu tên chạy tuyến TPHCM đi Vĩnh Long, Đồng Tháp cho biết, mặc dù giá xăng hiện còn 19.000 đồng nhưng giá dầu diesel vẫn ở mức khá cao, hơn 26.000 đồng. So với thời điểm 2 tháng trước, giá dầu có giảm nhưng không nhiều, trong khi các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng nhiên liệu dầu.

Cũng theo ông H, mức giá dầu hiện nay cao hơn chừng 50% so với cuối năm ngoái và có thời điểm đã vượt ngưỡng 30.000 đồng. Việc giá dầu neo ở mức cao khiến doanh nghiệp gặp khó khi điều chỉnh giá vé. Ngoài ra, người này còn cho biết giá dầu chưa ổn định và tăng giảm hàng tuần cũng khiến các hãng xe chưa điều chỉnh giá vé vì mỗi lần điều chỉnh sẽ có thêm các thủ tục liên quan. Khác với giá xăng dầu, giá xe khách khó có thể điều chỉnh hàng tuần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ quan quản lý hiện không trực tiếp quyết định giá cước vận tải hàng hóa và hành khách. Doanh nghiệp vận tải được quyền tự xây dựng, quyết định mức giá cước, sau đó thực hiện kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước và niêm yết công khai tại các địa điểm phù hợp như trên phương tiện, tại bến xe hoặc những nơi cần thông báo cho hành khách, khách hàng.

Trong khi đó, theo ông Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM việc giá xăng, dầu giảm nhưng giá cước vận tải chưa giảm ngay là điều có thể lý giải bởi cơ chế điều hành giá đặc thù hoạt động của ngành vận tải. Theo đó, đơn vị vận tải thường điều chỉnh giá vé sau một vài tuần khi mức nhiên liệu tăng/giảm chứ không thay đổi ngay lập tức. Bởi giá cước phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí nhân công tài xế, thuế phí đường bộ, bến bãi, giá trị phương tiện… Vì vậy, giá vé sẽ không tăng giảm theo tỉ lệ đúng với giá nhiên liệu.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, bến xe lớn nhất của TPHCM thì đơn vị này mới nhận được văn bản của Sở Xây dựng TPHCM về đề xuất các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh mức giá vé xe khách theo mức nhiên liệu hiện tại.

Ông Tiến cho biết đơn vị cũng đang thực hiện việc kê khai việc giảm giá theo giá hiện tại. Tuy nhiên, do thủ tục hồ sơ gửi cơ quan chức năng, sau khi có được sự đồng ý của cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải sẽ gửi đến Bến xe Miền Tây để niêm yết tới hành khách. Khi giá nhiên liệu tiếp tục giảm, một số doanh nghiệp vận tải dự kiến giảm giá vé khoảng 10%, qua đó giảm chi phí đi lại cho hành khách. Việc điều chỉnh giá vé cần chủ động, minh bạch và phù hợp với chi phí thực tế.