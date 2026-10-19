Lý do người dùng Samsung Galaxy hứng khởi với One UI 10

Samsung được cho là đang lên kế hoạch cho một cuộc đại tu lớn về phần mềm cho dòng smartphone Galaxy vào năm 2027. Bản cập nhật này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng, đồng thời thay đổi cách mà Samsung tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các thiết bị của mình.

One UI 10 có thể là bản cập nhật đầy hứa hẹn.

Chuyên gia rò rỉ Ice Universe cho biết trên mạng xã hội X rằng giao diện người dùng One UI 10 dự kiến mang đến một sự thay đổi thiết kế triệt để, với những cải tiến chưa từng có. Bản cập nhật này dự kiến sẽ chạy trên nền tảng Android 18 và có thể ra mắt vào khoảng giữa năm 2027, cùng thời điểm với các mẫu điện thoại Galaxy Z Fold9 và Z Flip9.

Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin về bản cập nhật phần mềm mới, cũng như thời gian phát hành One UI 10 ra thị trường.

Việc thiết kế lại giao diện có thể thay đổi cách người dùng Galaxy tương tác với các ứng dụng, bằng cách tập hợp thông tin liên quan trong một giao diện theo ngữ cảnh. Chẳng hạn, người dùng có thể dễ dàng truy cập các sự kiện lịch, chi tiết vị trí và các cuộc hội thoại thông qua các quy trình làm việc được kết nối tốt hơn, thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Mục tiêu của Samsung là giảm thiểu thao tác chạm không cần thiết, đơn giản hóa các tác vụ hằng ngày và mang lại khả năng điều hướng mượt mà hơn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò trung tâm trong sự chuyển đổi này. Samsung được cho là đang hướng tới việc tích hợp AI sâu hơn, đồng thời cải thiện tính liên tục giữa các thiết bị như smartphone, tablet và thiết bị đeo Galaxy. Tuy nhiên, các tính năng cụ thể và phạm vi của những thay đổi này vẫn chưa được công bố.

Loạt Galaxy Z Fold9 có thể là những sản phẩm đầu tiên chạy One UI 10.

Một tin đồn khác cho biết, Samsung có thể đổi tên One UI thành Galaxy OS như một phần của quá trình cải tiến. Tuy nhiên, việc đổi tên này vẫn chưa được xác nhận, và chưa rõ liệu Samsung có ý định giới thiệu một nhận diện hoàn toàn mới hay vẫn giữ nguyên tên One UI.

Ngoài ra, một báo cáo nói rằng, trong khi các tính năng AI thiết yếu hằng ngày vẫn sẽ được miễn phí, một số công cụ AI tiên tiến và tích hợp với bên thứ ba có thể yêu cầu người dùng đăng ký trả phí. Cách hoạt động này có thể giúp Samsung kiếm tiền từ các dịch vụ AI đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán, mặc dù chưa có kế hoạch giá cả hoặc chi tiết đăng ký nào được công bố.

Nếu những báo cáo này chính xác, One UI 10 có thể đánh dấu bước ngoặt đáng kể so với các bản cập nhật phần mềm hằng năm thông thường của Samsung. Công ty có thể phát hành bản xem trước dành cho nhà phát triển trước khi ra mắt rộng rãi.