Lý do người dùng iPhone cần cập nhật iOS 27.2 ngay

Hơn một tháng sau khi phát hành iOS 27, Apple công bố phiên bản iOS 27.2 hôm 27/10, bao gồm nhiều tính năng mới và vá hơn 160 lỗ hổng bảo mật.

Lỗ hổng Apple Intelligence cho phép kẻ tấn công từ xa truy cập dữ liệu nhạy cảm, cũng như lỗ hổng Hide My Email có nguy cơ làm lộ địa chỉ email thực của người dùng đã được vá trong iOS 27.2. Ngoài ra, còn hơn 30 lỗi WebKit và xấp xỉ 15 lỗi nhân kernel được xử lý.

iOS 27.2 đã có sẵn cho iPhone tương thích. Ảnh: Cnet

6 lỗ hổng CVE do Calif, công ty từng "bẻ khóa" thành công iPhone Duo vào ngày mở bán, tìm ra. Nhà nghiên cứu Stefan Esser của Calif gần đây cho biết hầu hết các lỗ hổng mà họ dùng để bẻ khóa đều đã được vá trong iOS 27.2.

Apple không cho biết lỗ hổng nào đã bị khai thác ngoài đời song với các thông tin đã được công khai, các thiết bị chưa cập nhật có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Số lượng lỗ hổng trong các bản cập nhật iOS tiếp tục gia tăng khi AI ngày càng tốt hơn. Anthropic đóng góp 3 bản vá, trong khi OpenAI là 4.

Apple cũng phát hành iOS 26.7.2 cho những thiết bị chưa lên được iOS 27, với nhiều bản vá tương tự.

Các tính năng mới trong iOS 27.2

Ngoài hơn 160 lỗ hổng được vá, iOS 27.2 còn mang đến các tính năng mới như bổ sung ngôn ngữ hỗ trợ trong Siri AI, cập nhật ứng dụng FaceTime, Apple Music. Tuy nhiên, các tính năng thông minh chỉ có sẵn trên các thiết bị tương thích với Apple Intelligence như iPhone 18 Pro.

Trong iOS 27.2, Siri AI hỗ trợ thêm tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Theo thông báo, tiếng Việt sẽ được bổ sung vào cuối năm. Ban đầu, Siri AI chỉ có tiếng Anh.

Ngoài ra, bạn có thể dùng cả camera trước và sau đồng thời khi gọi FaceTime, với điều kiện cả người nghe và gọi đều dùng iOS 27 trở lên. Ứng dụng Apple Music và Podcast cũng có giao diện mới, còn Apple TV cho phép tạo các tài khoản (profile) cho từng người dùng.

Người dùng iPhone vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để kiểm tra.

(Theo Cnet, Macrumors)