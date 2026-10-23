Lý do 'ngôi sao lạc lối Bukang-i' mãi không chịu 'về nhà'?

Một vụ tràn dầu đã xảy ra tại vùng biển gần công viên ven bờ ở Cảng Bắc Busan, khu vực mà hiện chú cá mập có biệt danh là "Bukang-i" đang xuất hiện.

Theo thông tin từ Lực lượng Cảnh sát biển Busan, vào ngày 23/10, cơ quan này đã nhận được tin báo về vụ tràn dầu vào khoảng 12h trưa cùng ngày (giờ Hàn Quốc), tại khu vực gần lối ra của tuyến đường thủy nhân tạo trong công viên ven bờ, cụ thể là gần cầu Marina. Ngay sau đó, Lực lượng Cảnh sát biển đã điều động một đội đến hiện trường để xử lý.

Một vệt dầu loang có chiều rộng 10m và chiều dài 30m đã xuất hiện. Lực lượng Tuần duyên hiện đang tiến hành các hoạt động làm sạch bằng các tàu chuyên dụng. "Bukang-i" vốn lượn lờ tại khu vực đường thủy trong công viên ven biển, đã không còn xuất hiện trong suốt 4 đến 5 giờ qua.

Cá mập vây đen 'Bukang-i' xuất hiện tại một vùng nước thuộc Công viên ven biển cảng Bắc Busan sau khoảng một tháng, đã không quay trở lại biển khơi vào ngày 22/10, thay vào đó, nó đã vượt qua lưới chắn đầu tiên và hiện đang được nhìn thấy bơi trước lưới chắn thứ hai.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng, "Bukang-i", vốn sở hữu các cơ quan cảm giác vô cùng nhạy bén, có thể đang ẩn mình ở những vùng nước sâu hơn, do không thể hoặc không muốn ngoi lên mặt nước vì sự cố tràn dầu.

Sau hơn một tháng lưu lại khu vực đường thủy của công viên, "Bukang-i" đã được các cơ quan chức năng, bao gồm Bộ Đại dương và Thủy sản, cùng chính quyền thành phố Busan, dẫn đường đưa ra vùng biển khơi vào ngày 21/10. Tuy nhiên, đến đêm muộn cùng ngày, con vật đã tìm cách quay trở lại thông qua một khoảng hở trên các rào chắn ngăn cách, do cơ quan chức năng thiết lập. Ngày hôm sau (22/10), các cơ quan chức năng đã lắp đặt một lớp lưới kép làm rào chắn bổ sung, nhằm ngăn "Bukang-i" di chuyển sâu hơn vào phía trong, đồng thời dỡ bỏ rào chắn ban đầu mà con vật từng vượt qua trước đó. Sau sự việc này, "Bukang-i" đã di chuyển ra khỏi khu vực đường thủy và mở rộng phạm vi hoạt động. Nó được ghi nhận xuất hiện tại vùng biển gần Bến số 1 (Pier 1) thuộc Cảng phía Bắc (North Port), đồng thời, thời gian lặn dưới nước cũng kéo dài hơn.

Nhận định rằng, "Bukang-i" đang trong quá trình thích nghi với môi trường mới, các cơ quan chức năng đã quyết định chờ đợi cho đến khi con vật tự mình rời đi ra vùng biển khơi.