Lý do Ngân Khánh sang Mỹ sinh sống

Trong video mới nhất đăng trên kênh cá nhân, Ngân Khánh chia sẻ lý do cô tới Mỹ sinh sống. Theo nữ diễn viên, cô tới Minnesota, Mỹ từ 2023 để mở nhà hàng cùng một người bạn. Ngân Khánh dồn hết tâm huyết, thời gian và sức lực cho nhà hàng, nhưng rồi cô nhận ra đã vẽ ước mơ theo một cách không như bản thân mong muốn. Sau đó, cô đi qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.

Tiếp đó, Ngân Khánh đi học với ý định mở một spa. “Thế nhưng, càng đi, tôi càng nhận ra, mình đã đi rất xa khỏi chính mình. Đến cuối cùng, tôi quyết định dừng lại. Chính lúc này, tôi nhận ra dừng lại cũng là cách nhìn lại bản thân. Thế là căn nhà thứ 29 trở thành nơi tôi muốn ở lại. Tôi từng mua nhà nhưng vẫn có lúc phải sống nhờ nhà người khác. Sau rất nhiều lần chuyển nhà, đây là lần đầu tôi muốn ở lại thật lâu. Ở tuổi gần 40, tôi mới nhận ra nhà không phải tờ giấy chủ quyền mà là nơi mình không còn muốn đi đâu nữa. Hiện tôi có một căn nhà và đang tìm cách ở lại trong đó”, Ngân Khánh chia sẻ về lý do chọn Minnesota để sinh sống.

Hình ảnh hiện tại của Ngân Khánh tại Mỹ. Ảnh: FBNV.

Ở Mỹ, Ngân Khánh học một lớp dạy làm đồ gỗ. Cô muốn thông qua lớp học để hiểu thêm về quá trình làm ra một món đồ trong nhà.

Cách đây ít ngày, Ngân Khánh đăng tải video chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Trước những câu hỏi thường nhận được từ khán giả như: “Ngân Khánh đang ở đâu?”, “Đang làm gì?” hay “Tại sao không đóng phim nữa?”, nữ diễn viên cho biết cô hiện sống tại một thị trấn gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể so với thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Ngân Khánh tập thói quen thức dậy lúc 6h30 mỗi sáng, bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Trong vài năm sinh sống ở Mỹ, cô cũng duy trì việc tập yoga để giữ cơ thể dẻo dai.

Ngân Khánh tới Minnesota, Mỹ để kinh doanh nhà hàng cùng bạn rồi nhận ra đây là nơi cô muốn sinh sống lâu dài. Ảnh: FBNV.

Những năm gần đây, Ngân Khánh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, không tham gia nhiều dự án phim hay sự kiện. Cô cũng hiếm khi chia sẻ về chồng và cuộc sống riêng tư.

Ngân Khánh sinh năm 1985, được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về, đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông và Tấn Phát. Sau thành công của tác phẩm, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma dai.

Năm 2015, khi sự nghiệp đang phát triển, Ngân Khánh bất ngờ thông báo tạm rút lui khỏi showbiz để sang Singapore du học. Cùng năm, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân. Chồng nữ diễn viên là Việt kiều, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Do theo học tại Singapore, Ngân Khánh từng có thời gian dài sống xa chồng. Đến năm 2020, cô hoàn thành khóa học và trở về Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên vẫn không trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi mà tiếp tục duy trì cuộc sống riêng kín tiếng.