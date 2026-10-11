Lý do Nga duy trì liên lạc với nhóm của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: EPA

Hãng tin RT dẫn lời bà Lantratova nói Đệ nhất phu nhân Mỹ Trump đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại thị trấn Alyoshki của Nga, nơi dân thường vẫn bị mắc kẹt trong vòng vây của các lực lượng Ukraine và đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống và thuốc men.

Nằm gần tiền tuyến tại Kherson, khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga cách đây 4 năm, thị trấn Alyoshki đã lâm vào tình cảnh thiếu hụt phần lớn các dịch vụ thiết yếu trong nhiều tháng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) thường xuyên và mìn được rải từ xa cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ cũng như các nỗ lực sơ tán.

Chính quyền địa phương ước tính còn khoảng 1.500 - 2.000 người ở lại thị trấn, trong đó có người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo này trong cuộc điện đàm hôm 9/10. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Ủy viên nhân quyền Nga sẽ duy trì liên lạc với văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Moscow cáo buộc Kiev cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo bằng các cuộc tấn công vào những tuyến đường tiếp tế dân sự, sau đó lợi dụng thảm cảnh để đổ lỗi cho Nga về tình hình này.

“Để giải quyết tình hình nghiêm trọng hiện nay, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với phía Mỹ và nhóm của bà Melania Trump, người đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thị trấn”, bà Lantratova viết trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 10/10. Theo đại diện Nga, các cuộc đàm phán khó khăn đang diễn ra nhằm tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán những người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Bà Lantratova cáo buộc quân Ukraine cố tình phá hủy đoàn xe cứu trợ mới nhất, bất chấp việc các phương tiện có dòng chữ “Người dân”. Cư dân địa phương đã phải liều mạng để đưa các nhu yếu phẩm vào thị trấn bằng cách đi bộ hoặc sử dụng xe đạp.

“Nếu phía Ukraine ngừng tấn công và rải mìn trên các tuyến đường tiếp tế dân sự, việc vận chuyển hàng cứu trợ cần thiết và sơ tán những người đang cần hỗ trợ khẩn cấp sẽ được thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ tất cả cư dân, bất kể quan điểm chính trị của họ. Con người là ưu tiên hàng đầu và giá trị của mỗi sinh mạng là không thể phủ nhận”, bà Lantratova nhấn mạnh.

Đầu tuần này, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biếtcác lực lượng Ukraine trên thực tế đã bao vây Alyoshki, ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu và cản trở người dân rời khỏi thị trấn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cáo buộc Kiev gây ra thảm họa nhân đạo, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tình hình tại đây là nghiêm trọng.

Ukraine hiện chưa lên tiếng phản hồi các cáo buộc mới từ phía Nga. Tuy nhiên, chính quyền Kiev lâu nay vẫn khẳng định họ chỉ nhắm tấn công các mục tiêu quân sự, hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như các thực thể hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.