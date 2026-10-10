Lý do Nga đẩy mạnh sản xuất tiêm kích tầm bay xa nhất thế giới

Nhiều dấu hiệu trước đó cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang ưu tiên mở rộng sản xuất Su-34. Sản lượng của dòng máy bay này được dự kiến tăng lên gần 30 chiếc mỗi năm vào năm 2025, tương đương khoảng gấp đôi mức trước năm 2022.

Tiêm kích Su-34. (Ảnh: MW)

Rostec đánh giá Su-34 là một trong những dòng máy bay chiến đấu có sức tiêu thụ nổi bật trên thị trường quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò của loại máy bay này trong biên chế quân đội Nga.

"Su-34 là loại máy bay bán chạy nhất không thể tranh cãi trên thế giới trong lĩnh vực hàng không chiến đấu. Loại máy bay này được quân đội đánh giá cao và tôn trọng vì tính linh hoạt, vũ khí mạnh mẽ và hiệu suất bay cũng như kỹ thuật cao. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, máy bay tiếp tục được cải tiến, cho phép phi hành đoàn thực hiện các nhiệm vụ được giao hiệu quả hơn. Các lô Su-34 mới đang được sản xuất", Rostec cho biết.

Su-34 trở thành công cụ tấn công tầm xa chủ lực của Nga

Su-34 là máy bay ném bom chiến đấu hạng nặng được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất và mặt biển ở khoảng cách xa. Với kích thước lớn, khả năng mang nhiều loại vũ khí và tầm hoạt động rộng, dòng máy bay này đáp ứng những yêu cầu tác chiến đặc thù của Không quân Nga.

Không giống nhiều dòng tiêm kích được phát triển với mục tiêu chủ yếu giành ưu thế trên không, Su-34 tập trung vào nhiệm vụ tấn công, cho phép sử dụng nhiều loại bom và tên lửa để đánh phá các mục tiêu trên mặt đất. Thiết kế này phù hợp với nhu cầu của Nga, nhưng cũng khiến Su-34 ít hấp dẫn hơn đối với một số khách hàng nước ngoài, bởi không phải lực lượng không quân nào cũng có học thuyết tác chiến đòi hỏi một dòng máy bay tấn công hạng nặng chuyên dụng với tầm hoạt động rất xa.

Su-34 cũng được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu hạng nặng nhất hiện nay. Theo nhận định được nêu trong các phân tích về chương trình, vị trí này có thể thay đổi khi Trung Quốc đưa vào hoạt động dòng máy bay chiến đấu siêu nặng 3 động cơ thuộc thế hệ thứ 6, được dự đoán xuất hiện vào đầu những năm 2030.

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy Nga duy trì sản xuất Su-34 là kinh nghiệm tác chiến tích lũy tại Ukraine. Máy bay này thường xuyên được ghi hình trong các nhiệm vụ không kích, sử dụng bom lượn FAB-3000 nặng 3.000 kg, bom trang bị đầu đạn nhiệt áp và nhiều loại tên lửa không đối đất.

Các loại bom lượn có sức công phá lớn đặc biệt được chú ý vì cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ khoảng cách tương đối xa, tùy thuộc vào loại vũ khí và điều kiện tác chiến. Những đòn đánh như vậy đã gây sức ép đáng kể lên các vị trí phòng thủ của Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến từng nói với truyền thông phương Tây về mức độ oanh tạc của những đợt không kích bằng bom lượn hạng nặng. Một số lời kể nhấn mạnh rằng bom mang lượng thuốc nổ lớn, có loại chứa tới khoảng 500 kg thuốc nổ, có thể phá hủy cả các công sự và hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Những kinh nghiệm trên chiến trường đang trở thành cơ sở để Nga tiếp tục điều chỉnh cách sử dụng Su-34, đồng thời cải tiến máy bay và các loại vũ khí đi kèm.

Nga duy trì nhịp độ sản xuất cao và tiếp tục cải tiến máy bay

Giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha, cho biết ngành công nghiệp hàng không Nga vẫn duy trì tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu cao để đáp ứng các cam kết với Bộ Quốc phòng.

"Chúng tôi đang duy trì tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu cao, hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Bộ Quốc phòng Nga. Các nhân viên của chúng tôi tại các nhà máy liên tục cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo khối lượng sản xuất máy bay cần thiết", ông Badekha nói.

Bên cạnh việc tăng sản lượng, Nga cũng tiếp tục điều chỉnh Su-34 dựa trên kinh nghiệm sử dụng thực tế. Các phi công Nga được truyền thông nhà nước dẫn lời cho biết máy bay đang được triển khai rộng rãi trong các hoạt động chiến đấu tại Ukraine và có khả năng sử dụng nhiều loại đạn dược mới, đồng thời duy trì khả năng sống sót trong những cấu hình tác chiến khác nhau.

Một phi công thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga từng mô tả Su-34 vào năm 2025 là một hệ thống hàng không có nền tảng phát triển tốt và còn nhiều dư địa nâng cấp trong tương lai. Người này cũng nhấn mạnh sự đa dạng về vũ khí cùng khả năng sử dụng các hệ thống tấn công tiên tiến.