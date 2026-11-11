Lý do nào khiến tàu chở dầu diesel Nga dừng hành trình tới Mỹ?

Tàu chở dầu Agioi Fanendes.

Dữ liệu của Kpler công bố ngày 10/11 cho thấy, tàu Agioi Fanendes đã nhận lô dầu diesel tại cảng Primorsk của Nga ngày 23/10 và đăng ký điểm đến là thành phố New York, Mỹ dự kiến cập cảng vào ngày 7/11.

Trên thực tế, con tàu sau đó đã thay đổi trạng thái điểm đến trên hệ thống nhận dạng tự động từ New York sang chờ chỉ thị về điểm đến.

Kể từ ngày 9/11, tàu Nga gần như đứng yên giữa Bắc Đại Tây Dương, trong khi các dấu hiệu cho thấy lượng hàng trên tàu chưa được dỡ xuống.

Hiện chưa thể xác định tàu Agioi Fanendes sẽ tiếp tục hành trình tới Mỹ hay chuyển hướng sang một khách hàng khác.

Trong khi đó, công ty tình báo hàng hải Windward cho biết một trong hai tàu mà hãng cho là đang vận chuyển dầu diesel của Nga tới Mỹ cũng đã quay đầu. Theo Windward, ngay cả khi tàu còn lại tiếp tục cập cảng Mỹ, khả năng hàng hóa trên tàu là dầu diesel Nga cũng chưa được xác nhận.

Những diễn biến kể trên xuất hiện sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/10 thông báo nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại dầu diesel của Nga trong những tháng tới.

Tuy nhiên, giới chuyên gia lại cho rằng, việc Washington nới lỏng một số quy định không đồng nghĩa dòng dầu diesel Nga sẽ nhanh chóng quay trở lại thị trường Mỹ. Hoạt động giao dịch vẫn đối mặt nhiều rào cản về tài chính, bảo hiểm, vận tải và rủi ro chính trị.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận với Moscow để nhập khẩu dầu diesel từ Nga, nhằm giúp hạ nhiệt giá xăng dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.