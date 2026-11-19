BTC Miss Universe Vietnam 2026 vừa có quyết định thu hồi danh hiệu của Nguyễn Quỳnh Anh sau 47 ngày đăng quang. Lý do vì cô tự ý nhận sự kiện khi đang bị đình chỉ và xuất hiện tại lễ công bố hợp đồng độc quyền với đơn vị quản lý khác. Trước Quỳnh Anh, nhiều người đẹp trên thế giới từng mất danh hiệu giữa nhiệm kỳ, thậm chí có những vụ phế truất gây chấn động.

Leona Gage - Hoa hậu Mỹ 1957 bị tước vương miện chưa đầy 24 giờ sau khi đăng quang. Lý do là ban tổ chức phát hiện người đẹp khai gian lý lịch rằng đã đủ 21 tuổi (tuổi dự thi của Miss USA), trong khi trên thực tế cô chỉ vừa tròn 18. Ban tổ chức còn nhận thêm thông tin Mary đã kết hôn tận 2 lần và có đến 2 người con trai. Do vi phạm hàng loạt quy định của cuộc thi Hoa hậu Mỹ, Mary Leona bị tước vương miện, người thay thế cô là Á hậu 1 Charlotte Sheffield.

Hoa hậu Thế giới 1973 Marjorie Wallace bị tước vương miện sau 104 ngày đăng quang. Nguyên nhân là vì cô hẹn hò cùng lúc với hai người đàn ông - chàng ca sĩ xứ Wales và cầu thủ bóng đá người Anh.

Từng làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Mỹ 1984, Vanessa Williams là cái tên được khán giả đặc biệt chú ý. Ngay sau đó, người đẹp vướng khủng hoảng truyền thông khi những bức ảnh khỏa thân của cô được đăng tải. Cô bị tước vương miện và danh hiệu. Bất chấp sự thất vọng của khán giả, Vanessa vẫn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và diễn viên.

Năm 1974, người đẹp Helen Morgan (Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland) đăng quang Hoa hậu Thế giới. Song chỉ 4 ngày sau, cô tuyên bố từ bỏ vương miện vì bị phát hiện đã sinh con (ban tổ chức yêu cầu người đẹp Helen chủ động từ bỏ danh hiệu). Á hậu 1 Anneline Kriel đến từ Nam Phi được chọn thay thế.

Oxana Fedorova - Miss Universe 2002 bị mất ngôi vị không lâu sau khi đăng quang, lý do là quá bận việc học, không thể hoạt động theo lịch của ban tổ chức. Khi ấy, nàng hậu đang là sinh viên ngành luật. Danh hiệu được chuyển cho Á hậu 1 Justine Pasek của Panama.

Atchara McKay - Miss World Thái Lan 2005 - bị tước vương miện ít giờ sau khi đăng quang. Người đẹp này bị dân tình “đào” lại loạt ảnh nóng trong quá khứ. Không những vậy, Atchara McKay còn đóng phim nhạy cảm, bị dư luận phản đối.

Năm 2016, Kristhielee Caride - Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico - bị tước vương miện. Nguyên nhân là cô cảm thấy không thích ống kính máy ảnh, không muốn tham gia các sự kiện được tài trợ. Ban tổ chức không hài lòng về thái độ của người đẹp 24 tuổi nên quyết định hủy bỏ danh hiệu của cô sau 4 tháng đăng quang.

Hoa hậu Singapore 2009 Ris Low bị phế truất do từng là tội phạm. Người đẹp này không thông báo cho ban tổ chức rằng cô từng bị kết tội gian lận thẻ tín dụng vào tháng 5/2009.

Vượt qua 76 thí sinh khác, Anea Garcia giành chiến thắng tại Miss Grand International 2015. Tuy nhiên, người đẹp Cộng hòa Dominican bị tước danh hiệu chỉ 5 tháng sau đó do không thể hoàn thành các nghĩa vụ với tư cách là hoa hậu. Theo ban tổ chức cuộc thi, nàng hậu gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình vì lý do học tập, phải hủy hoặc thay đổi nhiều sự kiện và chuyến bay quốc tế.

Tháng 8/2022, Nguyễn Nguyệt giành ngôi vị cao nhất Miss World Trung Quốc. Chỉ sau ít giờ đăng quang, người đẹp bị tước danh hiệu vì vi phạm nhiều nguyên tắc và điều lệ của ban tổ chức.

Tháng 5/2025, người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta bị tước danh hiệu Miss Grand International 2024. Quyết định này được đưa ra do cô không hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham gia các dự án bên ngoài mà không có sự chấp thuận từ tổ chức và từ chối tham gia chuyến đi theo lịch trình. Á hậu 1 Christine Juliane Opiaza (Philippines) được đôn lên kế nhiệm.