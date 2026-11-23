Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BYD Ti7 mới.

Trong phán quyết sơ bộ ngày 20/11/2026, một tòa án quận tại La Hay (Hà Lan) kết luận mẫu BYD Ti7 (hay có tên gọi Fangchengbao Ti7) đã xâm phạm hồ sơ bảo hộ kiểu dáng Uniemodel 1 tại EU của dòng Defender mã L663 thuộc Jaguar Land Rover (JLR). Thẩm phán cho rằng sự kết hợp của các chi tiết được bảo vệ của kiểu dáng trên cũng đã xuất hiện trên BYD Ti7.

Theo đó, lệnh cấm của tòa án Hà Lan có hiệu lực sau 1 tuần kể từ khi phán quyết chính thức được đưa ra, yêu cầu 10 công ty con của BYD ngừng nhập khẩu, sản xuất, lưu kho và bán mẫu Ti7 trong liên minh châu Âu (khối EU). Nếu vi phạm, BYD chịu phạt 100.000 Euro (109.750 USD) mỗi ngày, hoặc 25.000 euro (27.440 USD) mỗi xe theo lựa chọn của JLR, với mức trần 10 triệu euro (10,97 triệu USD).

BYD bị cấm bán mẫu Ti7 tại châu Âu vì thiết kế giống Defender.

JLR phải bắt đầu các thủ tục tố tụng chính thức trong vòng 6 tháng nếu không lệnh cấm sơ bộ sẽ hết hiệu lực. Tòa đồng thời bác yêu cầu thu giữ hồ sơ phân phối và cải chính công khai do Ti7 chưa chính thức vào EU. Trong khi đó, BYD bác bỏ phán quyết, khẳng định thiết kế độc lập và sẽ kháng cáo.

Trước đó, vào ngày 11/11, tòa án quận La Hay (Hà Lan) đã chính thức ra phán quyết yêu cầu JLR phải hủy bỏ toàn bộ dữ liệu kỹ thuật số từng thu giữ từ văn phòng của BYD, đồng thời bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường phạt vi phạm trị giá hơn 553.000 USD từ phía JLR.

Dù BYD đang quảng bá và nhận đặt cọc mẫu Ti7, tòa án Hà Lan từ chối quyền tài phán đối với đơn vị này. Nguyên nhân là BYD UK không trực thuộc BYD châu Âu và không có bằng chứng cho thấy trụ sở Hà Lan kiểm soát hoạt động của hãng xe này tại Anh.

BYD vẫn giữ lịch bàn giao mẫu SUV Hybrid sạc ngoài (PHEV) này từ tháng 1/2027 tại thị trường Anh, với giá bán chỉ 47.995 bảng Anh (khoảng 1,62 tỷ đồng).

Các cáo buộc liên quan đến kiểu dáng tại Anh nhắm vào pháp nhân khác của BYD cũng bị bác bỏ. Phán quyết không phân xử tranh chấp tại Anh nên JLR phải khởi kiện tại tòa án của nước sở tại nếu muốn ngăn cản đối thủ. JLR cũng đang tiến hành vụ kiện riêng biệt chống lại BYD tại Tòa án Quận Rotterdam (Hà Lan) với cáo buộc vi phạm bản quyền và sao chép y nguyên, phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 tới.

Nhờ đó, BYD vẫn giữ lịch bàn giao mẫu SUV Hybrid sạc ngoài (PHEV) này từ tháng 1/2027 tại thị trường Anh, với giá bán chỉ 47.995 bảng Anh (khoảng 1,62 tỷ đồng), trong khi phiên bản tiêu chuẩn Defender 110 S P3300e đã có giá 71.840 bảng Anh (khoảng 2,43 tỷ đồng).

Như vậy, mẫu xe Ti7 của BYD đã bị cấm bán trong khối EU vì đã xâm phạm hồ sơ bảo vệ kiểu dáng của JLR theo quyết định của tòa án tại Hà Lan. Tuy nhiên, tại chính quê nhà của thương hiệu Jaguar - Land Rover, mẫu xe này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng do Anh đã không còn thuộc khối EU.