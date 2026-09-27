Lý do nam shipper được tip tới 600 triệu đồng sau khi giao hàng

Nam shipper được tip tới 600 triệu đồng sau khi giao hàng

Dan - Shipper 70 tuổi trong đoạn video trích xuất từ camera ở cửa nhà Wilson

Thông tin từ Tạp chí Phụ nữ mới dịch từ Good News Network, một tài xế giao hàng tại Mỹ đã nhận được hơn 23.000 USD (khoảng 600 triệu đồng) từ hơn 1.600 lượt đóng góp sau khi một khách hàng chia sẻ câu chuyện về hành động đặc biệt của ông.

Câu chuyện bắt đầu khi Brian Wilson đặt pizza của Domino's cho bữa ăn gia đình và gọi thêm một chai Coca-Cola không đường. Sau đó, Wilson nhận được thông báo nhà hàng đã hết loại nước ngọt này. Khi ấy, tài xế giao hàng cũng đã rời khỏi cửa hàng nên Wilson nghĩ rằng gia đình sẽ phải dùng bữa mà không có Coca-Cola.

Tuy nhiên, khi tài xế đến trước cửa nhà, Wilson bất ngờ khi nhận thấy ngoài hộp pizza còn có một chai Coca-Cola không đường dung tích hơn 1 lít.

Theo hình ảnh được camera trước cửa ghi lại, tài xế 70 tuổi tên Dan cho biết ông đã chủ động ghé một cửa hàng khác để mua chai nước ngọt cho khách trước khi giao đơn hàng.

Wilson sau đó chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội và kể lại sự việc. Anh viết: "Chúng tôi thực sự rất bất ngờ. Không phải shipper nào cũng tử tế và tận tâm như Dan, hành động của Dan thực sự đáng trân trọng và được lan tỏa".

Theo Tạp chí điện tử Người quan sát, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong lúc trò chuyện, Dan tiết lộ anh đã làm công việc giao hàng tại Domino's như một công việc thứ hai trong suốt 14 năm qua. Điều đặc biệt là người tài xế gần 70 tuổi này chỉ còn vài tuần nữa sẽ chính thức nghỉ hưu.

Nhờ sự tử tế, nam shipper nhận tiền tip khủng

Hình ảnh tài xế Dan giao hàng tới nhà của Wilson

Muốn gửi cho Dan một khoản tiền tip lớn hơn để cảm ơn nhưng không mang theo tiền mặt, Wilson quyết định đăng đoạn video lên TikTok và mở một chiến dịch GoFundMe để những người khác có thể cùng đóng góp dành tặng người tài xế.

Chiến dịch nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Chỉ sau vài ngày, hơn 1.600 người đã đóng góp, đưa tổng số tiền vượt 23.000 USD, tương đương 600 triệu đồng.

Wilson kêu gọi mọi người cùng dành tặng Dan một món quà trước thời điểm ông nghỉ hưu, đồng thời để người tài xế biết rằng hành động của mình đã được nhiều người ghi nhận.

Từ việc chủ động mua một chai nước ngọt cho khách, Dan đã nhận được khoản tiền hỗ trợ hơn 23.000 USD từ những người không quen biết. Chiến dịch gây quỹ được Wilson khởi xướng đã trở thành món quà dành cho người tài xế trước khi ông kết thúc 14 năm làm công việc giao hàng tại Domino's.