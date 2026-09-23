Lý do Mỹ vội chuyển 60.000 quả bom cho Israel

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 5/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Globes (Israel) ngày 23/9, vụ lùm xùm xung quanh việc Mỹ chuyển giao 60.000 quả bom hạng nặng cho Israel trong một thỏa thuận trị giá 2,8 tỷ USD đặt ra một câu hỏi trọng tâm: Tại sao lại vào thời điểm này, và với quy mô chưa từng có như vậy? Tờ New York Times đã tìm cách trả lời những câu hỏi trên.

New York Times cho rằng, đằng sau thỏa thuận này là một cuộc chạy đua kép với thời gian. Về phía Israel, nước này đang có sự điều chỉnh từ học thuyết "chiến tranh ngắn hạn" sang chuẩn bị cho các cuộc xung đột kéo dài ở 7 mặt trận khác nhau, đòi hỏi phải tích trữ vũ khí cho nhiều năm tới.

"Những gì chúng ta đã thấy trong ba năm qua là Israel đã bị cuốn vào một cuộc chiến tranh dài hạn và khi bạn có chiến lược chiến tranh dài hạn, bạn cần nhiều đạn dược hơn", Amos Yadlin, Thiếu tướng về hưu và cựu lãnh đạo tình báo quân sự Israel, giải thích.

Về phía Mỹ, đây là một động thái có tính toán của những người ủng hộ Israel ở Washington và Quốc hội Mỹ. Giới chính trị gia cho rằng bối cảnh chính trị ở Mỹ đang thay đổi nhanh chóng, và cơ hội phê duyệt các lô hàng vũ khí hạng nặng khổng lồ có thể khép lại trước thềm cuộc bầu cử quốc hội và cuộc đua tổng thống năm 2028.

Ông Jesse Weinberg, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) có trụ sở ở Tel Aviv, nhận định rằng "quan điểm của những người ủng hộ Israel tại Mỹ là nếu họ muốn thay đổi tình hình - thì bây giờ là thời điểm thích hợp".

Đồng thời, phân tích cho thấy sự phản đối việc vận chuyển vũ khí đang lan rộng trong các phe phái chính trị ở Mỹ. Bên cạnh lời kêu gọi từ đảng Dân chủ về việc ngừng viện trợ quân sự, những tiếng nói gay gắt hiện cũng đang được nêu ra từ cánh hữu. Nhân vật truyền thông cánh hữu Tucker Carlson đã chỉ trích mạnh mẽ động thái này, tuyên bố rằng "nếu muốn kéo dài cuộc chiến với Iran đến tương lai vô thời hạn, thì đó chính xác là điều sẽ làm".

Do đó tại Mỹ, chính vì áp lực ngày càng tăng từ cả hai đảng, chính quyền Trump sẽ viện dẫn các quyền khẩn cấp để bỏ qua Quốc hội và hoàn tất việc chuyển giao trước khi cán cân chính trị thay đổi.

Trước đó theo gulfnews.com ngày 15/9, đang chuẩn bị một gói vũ khí khổng lồ mới cho Israel, cung cấp cho nước này 60.000 quả bom nặng một tấn, bổ sung vào kho dự trữ đã cạn kiệt sau nhiều năm giao tranh khắp Trung Đông. Theo đó, thỏa thuận trị giá 2,8 tỷ USD được đề xuất diễn ra trong bối cảnh Israel đang tìm cách xây dựng lại kho vũ khí đã bị hao hụt đáng kể trong các chiến dịch quân sự ở Gaza, Lebanon, Iran và các nơi khác.

Gói hàng bao gồm 20.000 quả bom Mk-84 và 20.000 quả bom BLU-117, mỗi loại nặng khoảng 2.000 pound (xấp xỉ một tấn). Israel cũng sẽ nhận được 20.000 đầu đạn xuyên phá I-2000 được thiết kế để phát nổ sau khi xuyên qua đất, đá hoặc bê tông.

Theo tờ Times, Không quân Israel đã hoạt động trên bảy chiến trường trong những năm gần đây - Gaza, Bờ Tây, Liban, Iran, Syria, Yemen và Iraq - làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ vũ khí của họ.

Bom hạng nặng đã trở thành một phần trọng tâm trong chiến dịch không kích của Israel. Israel cũng ngày càng dựa vào bom hạng nặng để tấn công cơ sở hạ tầng ngầm, đặc biệt là mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas sử dụng ở Gaza.

Các quan chức Israel khẳng định những vũ khí như vậy là cần thiết để tấn công các trung tâm chỉ huy và vũ khí được giấu dưới lòng đất hoặc bên trong các công trình lớn, đồng thời cho biết quân đội nước này đang tìm cách giảm thiểu thương vong cho dân thường.