Lý do Mỹ muốn đổi tên AI thành 'siêu trí tuệ'

Khách tham quan trải nghiệm trò chơi thực tế ảo tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tranh luận về cách ứng phó với những cơ hội và rủi ro từ công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Tổng thống Trump cho rằng từ “nhân tạo” hạ thấp giá trị của trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi công nghệ này thực tế đang phát triển mạnh mẽ. Ông bày tỏ hy vọng các nước khác cũng sẽ sử dụng thuật ngữ mới.

Theo ông Trump, “siêu trí tuệ” là cách gọi “hay hơn” và “chính xác hơn nhiều”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Washington phản đối các nỗ lực xây dựng một cơ chế quốc tế nhằm kiểm soát AI, cho rằng Mỹ cần tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của công nghệ này.

Ông cũng bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ AI gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại, so sánh các cảnh báo này với những tranh luận liên quan đến biến đổi khí hậu. Tổng thống Trump cho rằng những người từng đưa ra các dự báo bi quan về biến đổi khí hậu hiện cũng cảnh báo AI có thể đe dọa con người, khiến robot tấn công con người và dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Việc sử dụng thuật ngữ mới là động thái mới nhất trong một loạt thay đổi tên gọi được chính quyền Tổng thống Trump thực hiện. Trước đó, chính quyền Mỹ đã đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh America” trong các văn bản của chính phủ liên bang. Ngày 27/8, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ America” trong hệ thống tên địa lý và các văn bản của chính phủ liên bang Mỹ.

Trong khi đó, vấn đề quản trị và bảo đảm an toàn AI đang trở thành một chủ đề được quan tâm tại LHQ. Trước thềm Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ, lãnh đạo hơn 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, đã kêu gọi áp dụng các biện pháp an toàn mang tính ràng buộc đối với AI tiên tiến, cảnh báo tốc độ phát triển của công nghệ có thể vượt quá khả năng kiểm soát của con người.

Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc - hai quốc gia dẫn đầu về AI - không ủng hộ đề xuất này.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London sẽ tận dụng nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2027 để thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu về AI. Ông cho rằng cần đạt được sự đồng thuận về một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn chung nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả năng tiếp cận và an toàn trong quá trình phát triển công nghệ này.

Anh cũng công bố quan hệ đối tác quốc phòng về AI với Mỹ, nhằm tăng cường khả năng phát hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất phát triển các công nghệ AI độc lập với những cường quốc lớn. Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông nhấn mạnh không muốn bất kỳ quốc gia nào trở thành “chư hầu” của một cường quốc, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác về nguồn lực đầu tư để phát triển và chia sẻ một mô hình AI mã nguồn mở tiên tiến.

Trong khi đó, một số tập đoàn công nghệ Mỹ cũng ngày càng quan tâm tới việc tăng cường phối hợp quốc tế về an toàn AI. Theo kế hoạch, Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman sẽ phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ ngày 23/9. CEO Anthropic Dario Amodei và đồng sáng lập Hugging Face Clement Delangue cũng dự kiến tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Pháp, nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 9, là bên khởi xướng cuộc họp, với lập luận rằng những tác động của AI đối với hòa bình và an ninh quốc tế chưa được thảo luận đầy đủ tại LHQ.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại về tương lai của AI, tương tự các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Washington và Bắc Kinh hiện cũng đang thảo luận khả năng thiết lập một kênh liên lạc về AI nhằm xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công nghệ này.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington ngày 24/9, trong đó AI được dự kiến là một trong những vấn đề được quan tâm.