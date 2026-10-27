Lý do Mỹ cấm xe BYD của Trung Quốc vào căn cứ Không quân tại Nhật Bản

Mẫu ô tô của hãng BYD được giới thiệu tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), lực lượng Không quân Mỹ viện dẫn lo ngại về an ninh khi đưa ra thông báo trên.

Trung tá Alli Stormer, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng thuộc Không đoàn 18 đồn trú tại căn cứ không quân Kadena, chia sẻ: “Những phương tiện này gây ra nguy cơ không thể chấp nhận và không thể khắc phục đối với nhân sự cũng như nhiệm vụ của chúng tôi”. Tuy nhiên, ông Alli Stormer không nêu rõ những nguy cơ cụ thể liên quan.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đánh giá động thái này nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin bên trong căn cứ không quân Kadena, thông qua hệ thống camera và cảm biến lắp đặt trên các xe BYD. Biện pháp tương tự có thể được áp dụng tại những căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và các địa điểm khác.

Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa BYD vào danh sách các doanh nghiệp nghi có liên hệ với quân đội Trung Quốc, động thái vấp phải sự phản đối từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

BYD không bán xe tại Mỹ. Doanh nghiệp xe điện này đang mở rộng nhanh tại các thị trường ngoài Trung Quốc, gồm châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh. BYD thông báo doanh số xe điện pin toàn cầu năm 2025 đạt 2,26 triệu chiếc, tăng 28% so với mức 1,76 triệu chiếc của năm 2024.