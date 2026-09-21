Lý do MU không được hưởng penalty

Highlights Fulham 1-1 Manchester United Rạng sáng 21/9, Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1 tại vòng 5 Premier League 2026/27.

Tình huống diễn ra ở phút 86, thời điểm MU đang bị dẫn 0-1 và dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Sau pha xử lý của Lisandro Martinez, bóng chạm vào tay hậu vệ Calvin Bassey của Fulham trong vùng cấm. Dù vậy, trọng tài Peter Bankes không cho MU hưởng phạt đền.

Quyết định đó được tổ VAR kiểm tra và giữ nguyên. Sự việc lập tức gây tranh luận khi đội khách cho rằng họ bỏ lỡ cơ hội rõ ràng để san bằng tỷ số. Phía Premier League sau trận đấu công khai nội dung trao đổi giữa tổ trọng tài, nhằm làm rõ lý do không có penalty.

Tình huống gây tranh cãi trong trận.

Trợ lý trọng tài Dan Cook nhận định sau tình huống: "Bóng chạm tay nhưng cánh tay ở gần cơ thể". Ông Bankes sau đó xác nhận: "Quyết định trên sân là tiếp tục trận đấu". Trọng tài VAR Nick Hopton đồng tình: "Cánh tay ở gần cơ thể. Như đã thấy, xác nhận quyết định trên sân là tiếp tục thi đấu".

Đó là khoảnh khắc khiến MU thêm thất vọng trong ngày thi đấu đầy biến động tại Craven Cottage. Trước đó, Lisandro Martinez mắc sai lầm nghiêm trọng khi phản lưới nhà, giúp Fulham vượt lên dẫn trước.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, MU tiếp tục chịu sức ép vì không được hưởng penalty. Tuy nhiên, đội bóng của Michael Carrick vẫn kịp thoát thua. Phút 89, Matheus Cunha tung cú dứt điểm, bóng chạm David Affengruber đổi hướng và bay vào lưới.

Carrick đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì màn trình diễn kém thuyết phục của đội bóng. Dù vậy, Carrick vẫn bảo vệ các học trò: "Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi kiểm soát phần lớn hiệp một và chơi khá tốt. Sẽ luôn có những thời điểm mọi thứ không diễn ra theo ý muốn".

Sau 5 vòng, MU giành được 5 điểm và đứng thứ 12 trên BXH Premier League.