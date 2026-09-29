Lý do môi khô, da môi dễ bong vào mùa thu và cách khắc phục

Nội dung 1. Xây dựng thói quen chăm sóc môi hằng ngày để ngăn ngừa môi khô 2. Những thành phần cần tránh khi chọn son dưỡng môi 3. Loại son dưỡng nào thực sự tốt cho môi? 4. Liếm môi - thói quen xấu nên từ bỏ

Da ở môi không có tuyến bã nhờn, cấu trúc vốn giúp da tiết ra lớp dầu tự nhiên để giữ ẩm, đồng thời tốc độ mất nước qua da môi cũng nhanh hơn so với da mặt. Chính vì vậy, khi thời tiết chuyển sang mùa thu với độ ẩm không khí giảm, gió lạnh và ánh nắng vẫn còn gay gắt vào một số thời điểm trong ngày, hàng rào bảo vệ tự nhiên của môi càng dễ bị phá vỡ, dẫn đến môi khô và bong tróc.

1. Xây dựng thói quen chăm sóc môi hằng ngày để ngăn ngừa môi khô

Nên thoa dưỡng ẩm cho môi đều đặn trong ngày và cả trước khi ra ngoài. Vào ban ngày, nên dùng sản phẩm dưỡng môi có chỉ số chống nắng SPF từ 30 trở lên, vì môi cũng cần được bảo vệ khỏi tác động của tia cực tím tương tự như da mặt.

Nên thoa lại sau khi ăn hoặc uống do lớp dưỡng ẩm dễ bị trôi đi trong lúc ăn uống. Tránh liếm môi hoặc cạy lớp da khô bong trên môi, đồng thời nên bảo vệ môi khỏi nhiệt độ khắc nghiệt bằng cách đeo khẩu trang che miệng khi ra ngoài trời lạnh, gió mạnh.

Lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp và tránh các thói quen gây hại như liếm, cạy môi. Ảnh minh họa AI.

2. Những thành phần cần tránh khi chọn son dưỡng môi

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm chăm sóc môi như tẩy tế bào chết cho môi, mặt nạ môi, son môi, son dưỡng môi... Khi lựa chọn, cần đọc kỹ thành phần vì nhiều công thức có thể chứa hóa chất gây kích ứng hoặc phản ứng dị ứng.

Nhiều người có thói quen dùng sản phẩm tẩy tế bào chết khi môi đang khô nứt vì nghĩ rằng việc loại bỏ da chết sẽ giúp ích nhưng thực tế điều này chỉ làm nặng thêm vấn đề. Các sản phẩm son làm đầy môi cũng nên tránh, đặc biệt với người có môi nhạy cảm hoặc dễ khô mạn tính, vì các sản phẩm này gây sưng tạm thời khiến môi trông đầy hơn nhưng thực chất lại gây kích ứng cho môi.

Cần thận trọng với các loại son dưỡng, mặt nạ môi đang thịnh hành có chứa hương liệu, tinh dầu hoặc được quảng cáo là sản phẩm thuần tự nhiên, vì những sản phẩm này đôi khi lại khiến môi khô và kích ứng hơn.

3. Loại son dưỡng nào thực sự tốt cho môi?

Nguyên tắc chọn son dưỡng môi nên đơn giản. Sáp dưỡng ẩm tốt nhất chính là vaselin, tức sáp dầu khoáng, vốn hiệu quả, dễ tìm mua, giá thành rẻ và phù hợp với mọi loại da. Các sản phẩm dưỡng môi hoạt động theo cơ chế khóa ẩm và bảo vệ hàng rào tự nhiên của môi, nên dùng sản phẩm dưỡng có chứa thành phần chống nắng vào ban ngày và dùng sản phẩm dưỡng dạng đặc hơn vào ban đêm trước khi ngủ.

Một số thành phần có lợi nên tìm trong sản phẩm dưỡng môi gồm:

Ceramide giúp củng cố hàng rào giữ ẩm của môi.

Acid hyaluronic giúp cấp ẩm chuyên sâu.

Các thành phần chống nắng khoáng chất như kẽm oxide hoặc titan dioxide, giúp bảo vệ môi khỏi tia cực tím.

Nếu đã dưỡng ẩm đều đặn mà môi vẫn khô, có thể cần xem lại và điều chỉnh lại quy trình chăm sóc môi, dùng sản phẩm phù hợp hơn với đặc điểm da của bản thân.

4. Liếm môi - thói quen xấu nên từ bỏ

Khi môi khô mà không có sẵn son dưỡng, nhiều người có thói quen liếm môi, nhưng đây không phải là cách giải quyết hiệu quả. Nước bọt không cung cấp độ ẩm thực sự cho da, việc liếm môi thường xuyên chỉ khiến tình trạng kích ứng và khô môi nặng thêm. Nước bọt còn có tính acid nhẹ và chứa một số enzyme tiêu hóa, có thể gây kích ứng thêm cho hàng rào bảo vệ vốn đã mỏng manh của môi. Liếm môi càng nhiều, môi càng khô, viêm và đỏ rát hơn.

Cạy da khô bong trên môi cũng là thói quen nên tránh, vì đây thường là phản xạ khi muốn loại bỏ lớp da bong, nhưng hành động này chỉ khiến tổn thương nặng thêm. Thay vào đó, nên điều trị tình trạng viêm nền nếu đây là nguyên nhân khiến môi bong tróc kéo dài.

Nếu tình trạng môi viêm, khô nứt hoặc đau kéo dài không cải thiện, hoặc nếu vùng đỏ lan rộng ra ngoài viền môi lên vùng da mặt xung quanh nên gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám.