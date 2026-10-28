Lý do Mazda khai tử CX-70 tại Mỹ

Theo Carscoops, dải sản phẩm SUV của Mazda tại Mỹ từng gây ra ít nhiều sự bối rối, khi đồng loạt CX-30, CX-50, CX-5, CX-70 và CX-90 cùng cạnh tranh doanh số và sự quan tâm từ thị trường.

Từ năm sau, đội hình SUV của Mazda tại Mỹ sẽ bớt rối rắm hơn khi hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ khai tử CX-70, thay thế bằng phiên bản 2 hàng ghế mới của CX-90, bán song song biến thể CX-90 quen thuộc với 3 hàng ghế.

Ở dòng xe 2027, Mazda CX-90 có 9 phiên bản khác nhau, 2 trong số đó thuộc về cấu hình 2 hàng ghế, các phiên bản còn lại mang cấu hình 3 hàng ghế. Tất cả phiên bản Mazda CX-90 đời 2027 tại Mỹ được trang bị treo sau tinh chỉnh lại, hướng đến tăng cường sự thoải mái cho hành khách.

Các tùy chọn màu sắc ngoại thất mới bao gồm Xanh Navy Blue Mica, Xám Aero Grey Metallic, Đồng Melting Copper Metallic và Vàng cát Zircon Sand Metallic.

Phiên bản tiêu chuẩn của CX-90 2027 tại Mỹ là phiên bản 3.3 Turbo Select, giá khởi điểm 41.345 USD, tức tăng 400 USD so với đời 2026. Phiên bản này dùng động cơ e-Skyactiv 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.3L tăng áp, đi kèm hệ thống mild-hybrid 48 V, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Các trang bị đáng chú ý của phiên bản này bao gồm ghế bọc giả da, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cấu hình ghế 8 chỗ ngồi.

Phiên bản 3.3L Turbo Premium Sport được đánh giá là phiên bản quan trọng hàng đầu cho Mazda CX-90 đời 2027 khi có tùy chọn 8 chỗ ngồi, hoặc 7 chỗ với các ghế chuyên cơ ở hàng thứ hai. Đây cũng là một trong hai phiên bản Mazda CX-90 được cung cấp biến thể 2 hàng ghế, trong đó giá bán cho biến thể 2 hàng ghế khởi điểm 48.525 USD, còn bản 3 hàng ghế có giá từ 49.675 USD.

Ngoài các phiên bản thuần xăng, 3 phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) của Mazda CX-90 cũng đã được công bố, tất cả đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.5L kết hợp motor điện và gói pin 17,8 kWh, sản sinh công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Phiên bản dễ tiếp cận nhất là PHEV Preferred, giá khởi điểm 52.340 USD, sử dụng màn hình đôi 12,3 inch, hàng ghế trước có sưởi và thông gió, vô-lăng cũng được trang bị tính năng sưởi.

Phiên bản cao cấp nhất Mazda CX-90 PHEV Premium Plus có giá khởi điểm 60.345 USD, được trang bị mâm hợp kim 21 inch, cụm đèn pha và đèn hậu nâng cấp. Xe cũng có hệ thống cá nhân hóa người lái Driver Personalization System của Mazda, gợi ý tư thế lái tối ưu. Ngoài ra, phiên bản này còn sử dụng da Nappa cùng trọn bộ hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái của Mazda.