Lý do Mazda CX-5 mới không chạy theo mẫu SUV ăn khách nhất của Toyota

PHEV đang trở thành lựa chọn được nhiều người mua xe quan tâm nhờ kết hợp động cơ đốt trong với khả năng vận hành thuần điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tính linh hoạt. Vì vậy, nhiều hãng xe đang đẩy mạnh phát triển các mẫu PHEV để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, Mazda không có kế hoạch bổ sung hệ truyền động này cho CX-5 thế hệ mới. Theo CarsGuide, mẫu SUV bán chạy nhất của hãng sẽ sử dụng hệ hybrid tự sạc thông thường, thay vì PHEV.

Mazda CX-5 sẽ có bản hybrid HEV vào năm sau. Ảnh: Paultan

Trước đó, Mazda được cho là đang phát triển động cơ hybrid hoàn toàn mới, nhiều khả năng mang tên SKYACTIV-Z, để trang bị cho CX-5. Công nghệ này vẫn trong quá trình hoàn thiện và dự kiến được giới thiệu trên toàn cầu vào năm 2027.

Theo giám đốc điều hành của Mazda Australia - ông Vinesh Bhindi, CX-5 sẽ không có phiên bản PHEV do mẫu CX-60 cỡ lớn hơn đã được trang bị hệ truyền động này. Điều đó cho thấy Mazda đang phân bổ các lựa chọn hệ truyền động theo từng dòng xe, trong đó những mẫu SUV lớn hơn sẽ có thêm phiên bản PHEV.

Lựa chọn này cũng phản ánh lối đi riêng của Mazda với CX-5 trong bối cảnh phân khúc ngày càng có thêm nhiều lựa chọn PHEV. Một trong những đối thủ chính của CX-5 là RAV4 - SUV bán chạy nhất của Toyota vốn nổi tiếng với phiên bản hybrid tự sạc và hiện đang đẩy mạnh cả bản PHEV để thúc đẩy doanh số.

Toyota RAV4 đời mới phiên bản PHEV.

Dù vậy, lựa chọn của Mazda có thể xuất phát từ sự khác biệt về nhu cầu giữa các thị trường. Tại Mỹ, xe hybrid tự sạc đang tỏ ra vượt trội so với PHEV. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), hybrid truyền thống chiếm 16,3% thị phần trong năm 2026, trong khi PHEV chỉ đạt 1,4%.

Ở những thị trường khác ngoài Mỹ, PHEV vẫn đang tăng trưởng. Điều này cho thấy sức hút của từng loại hệ truyền động phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường và nhu cầu người dùng.

Việc duy trì CX-5 với hệ thống hybrid quen thuộc có thể giúp Mazda tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn trên thị trường toàn cầu.

Tại Việt Nam, mẫu CX-5 thế hệ cũ đang được giảm giá mạnh ở đại lý, được cho là nhằm xả kho chuẩn bị đón bản mới. Theo kế hoạch từng được đại diện Thaco công bố vào năm ngoái, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại nước ta vào tháng 11/2026.