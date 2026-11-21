AP dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines cho biết, máy bay của hãng Air Niugini chở 146 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đang trên hành trình từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Papua New Guinea, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại một thành phố phía Nam Philippines hôm 21/11 do có dấu hiệu nghi ngờ cháy động cơ.

"Chiếc máy bay hạ cánh an toàn, không có báo cáo nào về thương tích trong số 137 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đã phải chuyển hướng khỏi lộ trình và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Davao", Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines thông tin.

Hành khách và lực lượng cứu hộ đứng gần chiếc máy bay của hãng Air Niugini sau khi máy bay này hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Davao, miền Nam Philippines, ngày 21/11/2026. Ảnh: Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines/AP.

Các phi công báo cáo rằng, thông qua một thiết bị, họ phát hiện có thể có tia lửa hoặc hỏa hoạn ở động cơ bên phải. Họ đã thực hiện các quy trình an toàn và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống Davao ngay sau nửa đêm, người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, Eric Apolonio, cho biết mà không nêu chi tiết thêm.

Hành khách và phi hành đoàn đã được đưa đến nhà ga sân bay và được hỗ trợ cũng như bố trí chỗ ở khách sạn. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với máy bay.

Sân bay Davao đã phải đóng cửa đối với các chuyến bay khác để phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp, dẫn đến việc 2 chuyến bay nội địa đến bị hủy. Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, sân bay đã được mở cửa trở lại sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn trên đường băng chính.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.