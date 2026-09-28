Lý do Mark Zuckerberg vẫn trung thành với Galaxy S24 Ultra thay vì nâng cấp flagship mới

Trong một cuộc phỏng vấn cùng chuyên gia công nghệ Joanna Stern, người theo dõi đã nhận ra thiết bị di động mà CEO Meta Mark Zuckerberg đang sử dụng thường ngày. Cụ thể, tài khoản @theonecid phát hiện đường nét thiết kế vuông vức cùng cụm camera tách rời đặc trưng, xác định đây chính là mẫu Galaxy S24 Ultra được Samsung ra mắt vào tháng 1/2024.

CEO Meta vẫn đang sử dụng chiếc Galaxy S26 Ultra hơn 2 năm tuổi

Độ bền phần cứng và tính thực dụng của thiết bị cao cấp

Dù Samsung đã lần lượt giới thiệu các thế hệ tiếp nối như Galaxy S25 Ultra hay mẫu Galaxy S26 Ultra sở hữu nhiều nâng cấp về vi xử lý, camera cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo, người đứng đầu Meta vẫn tiếp tục gắn bó với thiết bị cũ hơn 2 năm tuổi. Lựa chọn này cho thấy việc chi tiền nâng cấp điện thoại thông minh hàng năm không còn là nhu cầu cấp thiết đối với những người dùng chú trọng hiệu quả thực tế.

Về mặt kỹ thuật, cấu hình phần cứng của các dòng flagship vài năm gần đây đã đạt ngưỡng bão hòa cho các nhu cầu làm việc cường độ cao. Khi kết hợp cùng chu kỳ hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài từ nhà sản xuất, thiết bị vẫn duy trì hiệu năng mượt mà, xử lý trơn tru các tác vụ quản lý và giao tiếp mà không gặp trở ngại.

Mark Zuckerberg từng sử dụng các flagship khác của Samsung trước đây

Chiến lược ưu tiên nền tảng Android tại Meta

Quyết định sử dụng máy Android của vị tỷ phú cũng bắt nguồn từ định hướng kinh doanh của Meta. Chia sẻ trên kênh MKBHD, Mark Zuckerberg giải thích rằng phần lớn người dùng các nền tảng trực thuộc như Facebook, Messenger hay WhatsApp trên toàn cầu đều đang sử dụng hệ điều hành Android. Việc trực tiếp trải nghiệm thiết bị chạy Android hàng ngày giúp đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu chân thực hành vi và nhu cầu của nhóm khách hàng đại chúng.

Hơn nữa, hệ sinh thái mở của Android cho phép các nhà phát triển và lãnh đạo kỹ thuật theo dõi sâu hơn cách ứng dụng vận hành trong môi trường thực tế, từ đó đưa ra các bản tối ưu hóa phù hợp nhất cho số đông.

Sự dịch chuyển công nghệ trong giới lãnh đạo

Không riêng Mark Zuckerberg, các lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các thiết bị cao cấp từ thương hiệu Hàn Quốc. Tại sự kiện All-In Summit 2026 diễn ra vào ngày 15/9, CEO Nvidia Jensen Huang đã sử dụng chiếc Galaxy Z Fold8 để nghe điện thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

CEO Nvidia Jensen Huang dùng chiếc Z Fold8 để trả lời điện thoại tổng thống Trump

Trước đó, người đứng đầu Nvidia từng sử dụng phiên bản Galaxy Z Fold7 tiền nhiệm. Điều này cho thấy phân khúc điện thoại màn hình gập đang dần chứng minh giá trị sử dụng thực tế nhờ không gian hiển thị rộng rãi, đáp ứng hiệu quả nhu cầu đa nhiệm của nhóm người dùng chuyên nghiệp.