Lý do Malaysia cấm công chức sử dụng ứng dụng chỉ đường Waze

Giao thông trên một tuyến đường trung tâm Kuala Lumpur. Ảnh: Viên Luyến – PV TTTXVN tại Malaysia

Theo truyền thông Singapore, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng kêu gọi toàn thể công dân ngừng sử dụng Waze và chuyển sang các ứng dụng thay thế do trong nước phát triển, chẳng hạn như TuJu, được cho là đảm bảo tốt hơn về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Trong tuyên bố ngày 21/10, Văn phòng Thủ tướng Malaysia nêu rõ: “Thông tin nhạy cảm của chính phủ và dữ liệu cá nhân của công dân phải được bảo vệ, tránh để chính quyền Israel khai thác theo những cách có thể gây phương hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia”.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim lo ngại rằng dữ liệu người dùng ứng dụng Waze đang do Waze Mobile – một đơn vị được thành lập tại Israel và hoạt động theo luật pháp Israel – quản lý. Thông báo này được đưa ra sau khi ông Anwar chủ trì một cuộc họp với Ủy ban An ninh mạng Quốc gia vào ngày 20/10.

Ra đời tại Israel năm 2008, ứng dụng Waze được tập đoàn công nghệ Mỹ Google mua lại vào năm 2013. Tuy nhiên, theo chính sách quyền riêng tư, ứng dụng này vẫn do Waze Mobile, công ty đặt trụ sở tại Tel Aviv, vận hành.

Trước đó vài ngày, các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto (Canada) cùng công ty an ninh mạng Confiant cáo buộc rằng công ty quảng cáo của Israel Discover-Tech đã lợi dụng các quảng cáo trực tuyến để theo dõi người dùng internet và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp. Các quảng cáo của Discover-Tech xuất hiện trên hơn 120.000 trang web và 75.000 ứng dụng di động, có khả năng khiến hàng trăm triệu người dùng rơi vào tầm ngắm bị theo dõi.

Các nhà nghiên cứu đã liên kết hoạt động này với Candiru - nhà phát triển phần mềm gián điệp của Israel. Phần mềm của công ty này từng được sử dụng để nhắm mục tiêu vào 45 thiết bị thuộc về đài truyền hình Al Jazeera (có trụ sở tại Qatar) trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025.