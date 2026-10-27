Lý do luật sư kiến nghị giám định tâm thần với Mr Pips?

Ngày 27/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo, rửa tiền tiếp tục được diễn ra với việc viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Các luật sư Phạm Thanh Bình và Vũ Tuấn Linh, bào chữa cho Phó Đức Nam đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX, đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho thân chủ.

Tại đơn kiến nghị, các luật sư cho hay Mr Pips có yếu tố di truyền bệnh lý tâm thần "rất rõ ràng" từ gia đình. Ông ngoại có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt; dì ruột đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM với chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực, giai đoạn trầm cảm nặng; người em họ cũng bị tâm thần phân liệt thể không biệt định và đang điều trị chuyên khoa.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa. Ảnh: V.P

Nội dung đơn dẫn chứng, khoảng năm 2013, bị cáo Phó Đức Nam cũng có các biểu hiện, triệu chứng của bệnh tâm thần, đã được chẩn đoán và điều trị bệnh tại Bệnh viện Alexandra của Singapore. Sau đó, Mr Pips được đưa về Việt Nam để khám, điều trị ở nhiều bệnh viện, phòng khám ở Vũng Tàu, Biên Hòa, TP.HCM.

Các văn bản tiếp theo của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội được ban hành từ tháng 10/2025 đến 10/2026 để thông tin về tình trạng sức khỏe và quá trình khám, điều trị của Nam.

Luật sư nhấn mạnh đây là dữ kiện y khoa khách quan tồn tại xuyên suốt 13 năm, hoàn toàn không phải tình trạng bệnh mới phát sinh sau khi bị khởi tố.

Ngoài ra, các luật sư nộp kèm kiến nghị nhiều đơn của hàng xóm Phó Đức Nam. Những đơn này thể hiện Mr Pips là người "học rất giỏi" nhưng có biểu hiện bất thường như "ngại tiếp xúc, hưng phấn quá mức, nói nhanh, bốc đồng, dễ nổi giận, đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế".

Hàng xóm khẳng định họ từng thấy Phó Đức Nam nằm ra đất, có biểu hiện co quắp và từng dọa đánh, dọa giết người xung quanh.

Về việc này, cơ quan điều tra trước đó thu thập ý kiến từ cán bộ quản giáo và người cùng buồng giam, kết quả cho rằng Nam "bình thường, tỉnh táo".

Tuy nhiên, các luật sư cho rằng kết quả trên chỉ phản ánh sự quan sát của những người đã tiếp xúc với bị cáo trong những hoàn cảnh, thời điểm nhất định và không thể thay thế kết luận chuyên môn về tình trạng tâm thần.

Việc bị cáo có thời điểm tỉnh táo, giao tiếp và sinh hoạt bình thường cũng không đương nhiên loại trừ khả năng mắc bệnh tâm thần hoặc bị ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm khác...

Do đó, các luật sư kiến nghị HĐXX tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần với Nam trước khi xét xử.

Theo cáo trạng, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bị cáo Phó Đức Thắng (là bố đẻ của Nam) nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Tuấn kết nối ông Thắng gặp Trần Đăng Quang, Quang nói có thể giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh. Quang bảo ông Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, ông Thắng đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2,5 tỷ đồng, Quang không thực hiện việc đã hứa mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Quang vẫn nhận số tiền 2,57 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Đăng Quang phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.