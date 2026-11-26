Ngày 26/11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết, tiến độ thi công tại một số vị trí thuộc hai gói thầu XL01 và XL02 hiện chậm hơn kế hoạch chung. Các vướng mắc liên quan đến việc vận chuyển vật tư, bố trí thiết bị cơ giới và xử lý phần công trình còn lại sau khi giải tỏa nhà dân.

Cụ thể, việc đưa vật tư và các thiết bị cơ giới quá khổ, quá tải vào những tuyến đường trong đô thị gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các đơn vị thi công phải xử lý, di dời khối lượng lớn bê tông xi măng, xà bần phát sinh từ quá trình tháo dỡ những công trình nhà ở kiên cố của người dân. Phần móng nhà còn lại sau giải tỏa khiến thiết bị khoan thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công tại hiện trường.

Phía sau những khoảng đất vừa được giải tỏa cho dự án rạch Xuyên Tâm, hàng chục căn nhà "siêu mỏng" cũng lần lượt xuất hiện. Ảnh: Hữu Huy

Bên cạnh các khó khăn về điều kiện thi công, chủ đầu tư cho biết một số thiết bị của nhà thầu bị hư hỏng nhưng chưa được thay thế kịp thời. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ tại một số vị trí chưa đáp ứng kế hoạch.

Để duy trì nhịp độ thi công trên công trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang thực hiện song song hai nhóm giải pháp: xử lý khẩn cấp các vướng mắc tại hiện trường và đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ bồi thường phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đối với những vị trí cản trở mũi khoan cọc xi măng đất, chủ đầu tư và nhà thầu đã phối hợp với Công ty Điện lực Gia Định, tạm ứng kinh phí để thực hiện di dời khẩn cấp. Đến nay, 4 vị trí đã được giải tỏa, tháo gỡ vướng mắc cho việc thi công.

Song song với xử lý từng vị trí cụ thể, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp cùng các địa phương và đơn vị chủ quản công trình hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ di dời. Quá trình này được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang mở ra kỳ vọng về một dòng kênh sạch, những tuyến đường thông thoáng và diện mạo đô thị mới cho TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Hiện UBND phường Bình Thạnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hiện trạng lưới điện trên địa bàn. Với 3 phường còn lại, chủ đầu tư đang phối hợp giải quyết những vướng mắc để hoàn tất thủ tục phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phấn đấu hoàn tất phê duyệt hồ sơ bồi thường trong tháng 12/2026. Đây là cơ sở để Công ty Điện lực Gia Định triển khai các công việc tiếp theo, hướng tới hoàn thành bàn giao đồng bộ mặt bằng hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2027.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tại TP.HCM (dài gần 8,9 km, tổng vốn hơn 17.200 tỷ đồng) đã bàn giao cơ bản mặt bằng vào cuối tháng 6/2026 và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, một số đoạn đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật, móng nhà cũ và sự cố thiết bị.