Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết đã xác minh, làm rõ vụ ô tô khách BKS 50H-450.XX bị người dân phản ánh đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế ô tô khách. Ảnh: CSGT

Trước đó, từ phản ánh của người dân về việc xe khách đi ngược chiều trên cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau đó, lực lượng CSGT đã làm việc với tài xế L.Q.K. (62 tuổi, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh thực tế tại hiện trường.

Kết quả xác định, khoảng 13h37 ngày 31/10, ô tô khách trên di chuyển đến Km11 đường Vành đai 3 (thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch).

Theo cơ quan chức năng, vị trí xảy ra vụ việc không phải đường cao tốc như thông tin phản ánh ban đầu. Đây là đoạn đường Vành đai 3 đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo giao thông chưa được lắp đặt đầy đủ.

Đồng thời, tài xế K. không thuộc đường nên điều khiển xe khách đi vào khu vực đang thi công. Khi gặp chướng ngại vật phía trước, tài xế không thể tiếp tục di chuyển nên buộc phải quay đầu xe.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin và tài liệu liên quan, lực lượng CSGT xác định chưa đủ căn cứ kết luận tài xế có hành vi vi phạm giao thông. Vì vậy, cơ quan chức năng quyết định không xử phạt trường hợp này.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên lắp đặt camera hành trình trên phương tiện để ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông. Việc sử dụng điện thoại để quay phim khi đang điều khiển phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật.