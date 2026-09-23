Lý do không khởi tố hình sự người cha đánh con trai 9 tuổi ở Quảng Trị

Ngày 23/9, theo VTC News, lãnh đạo Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan người cha đánh con trai 9 tuổi bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Trị giao Công an xã Minh Hóa hoàn tất hồ sơ để xử lý hành chính đối với người cha. Tuy nhiên, do mới tiếp nhận văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra nên Công an xã Minh Hóa chưa thực hiện việc xử phạt.

Trước khi đưa ra quyết định không khởi tố hình sự, cơ quan công an đã tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với cháu B.Q.B., 9 tuổi. Hiện, sức khỏe của cháu đã ổn định.

Cháu Đ.Q.B. bị cha ruột đánh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể và được gia đình đưa đi viện thăm khám, điều trị. (Ảnh: T.G)

Trước đó, theo báo Lao động, tối 20/7, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa tiếp nhận điều trị cháu Đ.Q.B., 9 tuổi, với nhiều vết bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Thời điểm nhập viện, theo trình bày của người nhà, các thương tích của cháu được cho là do bị ngã.

Tuy nhiên, sáng 21/7, ông H., cha của cháu B., chủ động đến UBND xã Minh Hóa trình báo về việc đánh con. Theo lời khai, người cha đã dùng ống nhựa đánh liên tiếp vào người con trai, gây ra các thương tích.

Ngày 22/7, gia đình xin cho cháu B. xuất viện để đưa lên tuyến trên kiểm tra kỹ hơn các chấn thương bên trong.