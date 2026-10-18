Lý do khiến Tôn Bằng, chồng cũ của Hằng Du Mục bị bắt?

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Sun Yupeng (Tôn Bằng).

Sun Yupeng (Tôn Bằng) là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Thông tin vụ việc, từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phát hiện đối tượng Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ. Sun Yupeng (Tôn Bằng) là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Quá trình điều tra xác định, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo - giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (Tiktoker Hằng Du Mục) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng Tiktok.

Một số sản phẩm táo đỏ của Công ty Dịch Dương.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng với vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Sun Yupeng biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và Sun Yupeng không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có chấp thuận chủ nhãn hiệu, không được phép sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi ủy quyền.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến trước đó, Sun Yupeng (Tôn Bằng) đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm Táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc khi khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương.

Công an TP HCM tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương, địa chỉ số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn do ông Sun Yupeng (Tôn Bằng) làm người đại diện pháp luật, kết quả phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp” quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Ngày 4/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) về tội Lừa dối khách hàng và Sản xuất hàng giả là thực phẩm, liên quan đến vụ án sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life. Tháng 11/2025, Nguyễn Thị Thái Hằng bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng.

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